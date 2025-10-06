október 6., hétfő

Hibátlan mérleggel győzelem

2 órája

Győri bravúr Brazíliában

Címkék#para#Szvitacs Alexa#Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség#brazíliai

Kisalföld.hu
Fotó: Bodnár Patrícia / Index

A győri színeket képviselő Szvitacs Alexa nyerte a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség para körversenyének brazíliai elite-versenyét.

Az idén már megreformált formában zajló sorozatban három kategóriába sorolták a tornákat és a Sao Pauló-i a legerősebb minősítésű volt. A kétszeres paralimpiai bronzérmes, világbajnok Szvitacs egyedüli magyarként állt asztalhoz a versenyen úgy, hogy a saját 9-es kategóriáját összevonták a legerősebb 10-essel, így hozzá képest kevésbé sérült ellenfelekkel is meg kellett küzdenie.

Ennek ellenére remekül teljesített, a magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint mind a négy mérkőzését megnyerte, így százszázalékos teljesítménnyel diadalmaskodott.

