Győrben vendég a Mosonmagyaróvár

ETO AKADÉMIA–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR

Győr, ETO Park, vasárnap, 11 óra. V.: Góbi.

Vármegyei rangadó lesz Győrben, melynek mindkét csapat bizakodva vághat neki, hiszen a a fiatal győriek a jól rajtoló Dorogot, míg a vendég Lajta-partiak a Budaörsöt győzték le legutóbb.

ZSÁMBÉK–FC SOPRON

Zsámbék, vasárnap, 13 óra. V.: Kakuk.

A Haladást legyőző soproniak ismét egy, a tabella utolsó harmadában álló együttes ellen játszanak, igaz, ezúttal idegenben cél pontokat szerezni.

DOROG–GYIRMÓT FC GYŐR

Dorog, Buzánszky-stadion, vasárnap, 18 óra. V.: Papp Á.

Rangadó vár a hibátlanul menetelő gyirmótiakra, még azzal együtt is, hogy a sokáig szintén hibátlan Dorog a legutóbb két fordulóban megbotlott, kikapott két Győr-Moson-Sopron vármegyei csapattól is. A kék-sárgák remek formában várhatják a találkozót, zavart talán csak az okozhat, hogy a támadók mellett Weitner Ádám legénységének védelme a Pápa, majd a Bicske ellen is gólképes volt.

A további program, vasárnap: Újpest II–Budaörs, 11 óra. Veszprém–Balatonfüred, Perutz Pápa–Komárom 13 óra. Bicske–Tatabánya, Haladás–Puskás Akadémia II 16 óra.