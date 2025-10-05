16 perce
Győrben vendég a Mosonmagyaróvár
Izgalmas forduló vár hétvégén az NB III, Északnyugati csoportban szereplő Győr-Moson-Sopron vármegyei csapatokra.
A fiatal győriek az Óvárt fogadják.
Fotó: Krizsán Csaba
ETO AKADÉMIA–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
Győr, ETO Park, vasárnap, 11 óra. V.: Góbi.
Vármegyei rangadó lesz Győrben, melynek mindkét csapat bizakodva vághat neki, hiszen a a fiatal győriek a jól rajtoló Dorogot, míg a vendég Lajta-partiak a Budaörsöt győzték le legutóbb.
ZSÁMBÉK–FC SOPRON
Zsámbék, vasárnap, 13 óra. V.: Kakuk.
A Haladást legyőző soproniak ismét egy, a tabella utolsó harmadában álló együttes ellen játszanak, igaz, ezúttal idegenben cél pontokat szerezni.
DOROG–GYIRMÓT FC GYŐR
Dorog, Buzánszky-stadion, vasárnap, 18 óra. V.: Papp Á.
Rangadó vár a hibátlanul menetelő gyirmótiakra, még azzal együtt is, hogy a sokáig szintén hibátlan Dorog a legutóbb két fordulóban megbotlott, kikapott két Győr-Moson-Sopron vármegyei csapattól is. A kék-sárgák remek formában várhatják a találkozót, zavart talán csak az okozhat, hogy a támadók mellett Weitner Ádám legénységének védelme a Pápa, majd a Bicske ellen is gólképes volt.
A további program, vasárnap: Újpest II–Budaörs, 11 óra. Veszprém–Balatonfüred, Perutz Pápa–Komárom 13 óra. Bicske–Tatabánya, Haladás–Puskás Akadémia II 16 óra.