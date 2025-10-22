október 22., szerda

Előd névnap

14°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Hihetetlen! Európában is egyedülálló a hibátlan Gyirmót

Címkék#Nemzeti Bajnokságokban#Gyirmót FC Győr#Priskin Tamás

Az NB III-as Gyirmót FC Győr az egyetlen csapat Európában a nemzeti bajnokságokban, amely tizenkét forduló után százszázalékosan áll. Gyirmóton hisznek a hibátlan bajnoki cím megszerzésében.

Papp Győző
Hihetetlen! Európában is egyedülálló a hibátlan Gyirmót

Fotó: gyirmotfc.hu

Kilencvenkét csapat szerepel a hazai Nemzeti Bajnokságokban (NB I, NB II, NB III), közülük már csak egy hibátlan akad. A Gyirmót FC Győr eddig mind a tizenkét találkozóját megnyerte a harmadik vonal Északnyugati csoportjában és ezzel természetesen vezeti is a csoport táblázatát. Gyirmóton természetesen elégedettek ezzel a szerepléssel.

Gyirmóton
Gyirmóton bíznak benne, sikerrel folytatják az őszi idényt. Fotó: archívum

Büszkék vagyunk az eddigi teljesítményre, ami egyébként túlmutat az ország határain - kezdi Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója. -  Úgy tudjuk, hogy a Gyirmót nemcsak itthon az egyetlen hibátlan csapat a Nemzeti Bajnokságokban, hanem tizenkét fordulót figyelembe véve ez egész Európára nézve is igaz.

A szintén sárga szerelésben játszó spanyol Villareal nyomán magyar Sárga Tengeralattjáróként is becézett gyirmóti csapat legutóbb megyei rangadón a nagy rivális Credobus Mosonmagyaróvárt győzte le kemény mérkőzésen 1-0-ra az Alcufer Stadionban.

Megtörték a Mosonmagyaróvár ellenállását is. Fotó: archívum

„Tizenkét meccsből tizenkettőt nyerni fantasztikus érzés, még ha az NB III-ban éljük is át - folytatja a sportigazgató. - Ráadásul ellenünk dupla erővel küzd minden csapat, hiszen szeretnék megtörni nagy sorozatunkat, esetleg elvenni a veretlenségünket. Idén még öt forduló van hátra a bajnokságból és ebben az időszakban is számíthatunk presztízsmeccsekre. A hétvégén például Tatabányán játszunk. A nagy hagyományokkal rendelkező patinás helyi csapat új impulzust kapott Horváth Ferenc edző érkezésével.Legutóbb Győrött győzte le a számos visszajátszóval felálló ETO Akadémiát.Nyilván ez pluszmotivációt ad a számukra és várhatóan jelentős számú szurkoló előtt az újabb siker reményében fogadnak bennünket vasárnap.”
A közelmúltban valamelyik legyőzött ellenfél edzője nyilatkozott úgy a Gyirmótról, miszerint kimagaslik az NB III-as mezőnyből.
„Örülünk, ha mások így látják, de ezzel csak részben értek egyet, mert a vetélytársaknál is játszanak jó futballisták - említi Horváth Cs. Attila. - Ezen kívül amit mi hozzá tudunk tenni, az a tulajdonosok által megteremtett anyagilag is nyugodt háttér és a klubnál végzett színvonalas szakmai munka. A játékoskerettel együtt ez az erős hármas jelenti összességében a Gyirmót előnyét másokkal szemben, ami eddig győzelmekben mutatkozott meg. A labdarúgás azonban abban különbözik más labdajátékoktól, hogy azoknál  az esélyes csapat általában legyőzi az esélytelenebbet. A focira ez nem mindig igaz.”

Gyirmóton mindent megtesznek 

azért, hogy továbbra is csak győzelmek sorakozzanak a csapat neve mellett a táblázaton.
„Hibátlan teljesítménnyel megnyerni a bajnokságot egy szép álom, de talán nem is lehetetlen elérni - teszi hozzá a Gyirmót FC sportigazgatója. - A mi célunk azonban elsősorban nem ez, hanem az NB II-be jutás és ehhez nem elég a bajnoki címet megszerezni. Utána következik az osztályozó, azon a két meccsen kell kivívni a feljutást.”
A sportvezető reményei szerint a vármegyei első osztályban jelenleg ugyancsak hibátlan teljesítménnyel éllovas fiatal második csapatuk is bajnok lesz Priskin Tamás és Lázár Patrik vezérletével és az idény végén duplán ünnepelhetnek Gyirmóton

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu