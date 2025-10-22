Hihetetlen! Európában is egyedülálló a hibátlan Gyirmót

Kilencvenkét csapat szerepel a hazai Nemzeti Bajnokságokban (NB I, NB II, NB III), közülük már csak egy hibátlan akad. A Gyirmót FC Győr eddig mind a tizenkét találkozóját megnyerte a harmadik vonal Északnyugati csoportjában és ezzel természetesen vezeti is a csoport táblázatát. Gyirmóton természetesen elégedettek ezzel a szerepléssel.

Gyirmóton bíznak benne, sikerrel folytatják az őszi idényt. Fotó: archívum

Büszkék vagyunk az eddigi teljesítményre, ami egyébként túlmutat az ország határain - kezdi Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója. - Úgy tudjuk, hogy a Gyirmót nemcsak itthon az egyetlen hibátlan csapat a Nemzeti Bajnokságokban, hanem tizenkét fordulót figyelembe véve ez egész Európára nézve is igaz.

A szintén sárga szerelésben játszó spanyol Villareal nyomán magyar Sárga Tengeralattjáróként is becézett gyirmóti csapat legutóbb megyei rangadón a nagy rivális Credobus Mosonmagyaróvárt győzte le kemény mérkőzésen 1-0-ra az Alcufer Stadionban.

Megtörték a Mosonmagyaróvár ellenállását is. Fotó: archívum

„Tizenkét meccsből tizenkettőt nyerni fantasztikus érzés, még ha az NB III-ban éljük is át - folytatja a sportigazgató. - Ráadásul ellenünk dupla erővel küzd minden csapat, hiszen szeretnék megtörni nagy sorozatunkat, esetleg elvenni a veretlenségünket. Idén még öt forduló van hátra a bajnokságból és ebben az időszakban is számíthatunk presztízsmeccsekre. A hétvégén például Tatabányán játszunk. A nagy hagyományokkal rendelkező patinás helyi csapat új impulzust kapott Horváth Ferenc edző érkezésével.Legutóbb Győrött győzte le a számos visszajátszóval felálló ETO Akadémiát.Nyilván ez pluszmotivációt ad a számukra és várhatóan jelentős számú szurkoló előtt az újabb siker reményében fogadnak bennünket vasárnap.”

A közelmúltban valamelyik legyőzött ellenfél edzője nyilatkozott úgy a Gyirmótról, miszerint kimagaslik az NB III-as mezőnyből.

„Örülünk, ha mások így látják, de ezzel csak részben értek egyet, mert a vetélytársaknál is játszanak jó futballisták - említi Horváth Cs. Attila. - Ezen kívül amit mi hozzá tudunk tenni, az a tulajdonosok által megteremtett anyagilag is nyugodt háttér és a klubnál végzett színvonalas szakmai munka. A játékoskerettel együtt ez az erős hármas jelenti összességében a Gyirmót előnyét másokkal szemben, ami eddig győzelmekben mutatkozott meg. A labdarúgás azonban abban különbözik más labdajátékoktól, hogy azoknál az esélyes csapat általában legyőzi az esélytelenebbet. A focira ez nem mindig igaz.”