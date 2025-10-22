1 órája
Hihetetlen! Európában is egyedülálló a hibátlan Gyirmót
Az NB III-as Gyirmót FC Győr az egyetlen csapat Európában a nemzeti bajnokságokban, amely tizenkét forduló után százszázalékosan áll. Gyirmóton hisznek a hibátlan bajnoki cím megszerzésében.
Fotó: gyirmotfc.hu
Kilencvenkét csapat szerepel a hazai Nemzeti Bajnokságokban (NB I, NB II, NB III), közülük már csak egy hibátlan akad. A Gyirmót FC Győr eddig mind a tizenkét találkozóját megnyerte a harmadik vonal Északnyugati csoportjában és ezzel természetesen vezeti is a csoport táblázatát. Gyirmóton természetesen elégedettek ezzel a szerepléssel.
Büszkék vagyunk az eddigi teljesítményre, ami egyébként túlmutat az ország határain - kezdi Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója. - Úgy tudjuk, hogy a Gyirmót nemcsak itthon az egyetlen hibátlan csapat a Nemzeti Bajnokságokban, hanem tizenkét fordulót figyelembe véve ez egész Európára nézve is igaz.
A szintén sárga szerelésben játszó spanyol Villareal nyomán magyar Sárga Tengeralattjáróként is becézett gyirmóti csapat legutóbb megyei rangadón a nagy rivális Credobus Mosonmagyaróvárt győzte le kemény mérkőzésen 1-0-ra az Alcufer Stadionban.
„Tizenkét meccsből tizenkettőt nyerni fantasztikus érzés, még ha az NB III-ban éljük is át - folytatja a sportigazgató. - Ráadásul ellenünk dupla erővel küzd minden csapat, hiszen szeretnék megtörni nagy sorozatunkat, esetleg elvenni a veretlenségünket. Idén még öt forduló van hátra a bajnokságból és ebben az időszakban is számíthatunk presztízsmeccsekre. A hétvégén például Tatabányán játszunk. A nagy hagyományokkal rendelkező patinás helyi csapat új impulzust kapott Horváth Ferenc edző érkezésével.Legutóbb Győrött győzte le a számos visszajátszóval felálló ETO Akadémiát.Nyilván ez pluszmotivációt ad a számukra és várhatóan jelentős számú szurkoló előtt az újabb siker reményében fogadnak bennünket vasárnap.”
A közelmúltban valamelyik legyőzött ellenfél edzője nyilatkozott úgy a Gyirmótról, miszerint kimagaslik az NB III-as mezőnyből.
„Örülünk, ha mások így látják, de ezzel csak részben értek egyet, mert a vetélytársaknál is játszanak jó futballisták - említi Horváth Cs. Attila. - Ezen kívül amit mi hozzá tudunk tenni, az a tulajdonosok által megteremtett anyagilag is nyugodt háttér és a klubnál végzett színvonalas szakmai munka. A játékoskerettel együtt ez az erős hármas jelenti összességében a Gyirmót előnyét másokkal szemben, ami eddig győzelmekben mutatkozott meg. A labdarúgás azonban abban különbözik más labdajátékoktól, hogy azoknál az esélyes csapat általában legyőzi az esélytelenebbet. A focira ez nem mindig igaz.”
Gyirmóton mindent megtesznek
azért, hogy továbbra is csak győzelmek sorakozzanak a csapat neve mellett a táblázaton.
„Hibátlan teljesítménnyel megnyerni a bajnokságot egy szép álom, de talán nem is lehetetlen elérni - teszi hozzá a Gyirmót FC sportigazgatója. - A mi célunk azonban elsősorban nem ez, hanem az NB II-be jutás és ehhez nem elég a bajnoki címet megszerezni. Utána következik az osztályozó, azon a két meccsen kell kivívni a feljutást.”
A sportvezető reményei szerint a vármegyei első osztályban jelenleg ugyancsak hibátlan teljesítménnyel éllovas fiatal második csapatuk is bajnok lesz Priskin Tamás és Lázár Patrik vezérletével és az idény végén duplán ünnepelhetnek Gyirmóton