Gyirmót: szerencsés 13

Opus Tigáz Tatabánya - Gyirmót FC Győr 0-1 (0-1)

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 350 néző, V.: Muhari

Tatabánya: Zelizi – Gaszner, Buna, Preklet, Tóth B. (Mártonfi 57.) – Vass P. (Katona K 57.), Biben, Letenyei (Kovács I. 79.), Sandal (Forró 79.) – Major, Németh D. (Kiprich D. 60.) Edző: Horváth Ferenc.

Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Lányi, Hajdú, Vincze Á. (Katona 81.) – Madarász, Nagy T. – Ivan (Tömösvári 73.), Rácz (Hudák M. 81.), Kicsun (Szegi 81.) – Nagy K. (Szarka 73.) Edző: Weitner Ádám.

Gsz.: Rácz (15.).

15. perc: Kicsun bal oldali keresztlabdája után Ivan játszott vissza a középen érkező Rácz felé, ő pedig 3 méterről a kapu közepébe fejelt (0-1).

Az őszi szezonban tizenharmadik bajnoki mrékőzését is megnyerte Gyirmót.

Horváth Ferenc: - Az osztály színvonalát meghaladó mérkőzést játszottunk, amin belül a helyzetek alapján mindkét csapat győzhetett volna.

Weitner Ádám: - A gólunkon kívül megvoltak a helyzeteink, korábban lezárhattuk volna a meccset. Folytatódott a győzelmi szériánk, amire nagyon büszkék vagyunk.

