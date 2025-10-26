október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

36 perce

Gyirmót: szerencsés 13

Címkék#Buna#Opus Tigáz Tatabánya#Rácz#Gyirmót FC Győr

Kisalföld.hu
Gyirmót: szerencsés 13

Fotó: gyirmotfc.hu

Opus Tigáz Tatabánya - Gyirmót FC Győr 0-1 (0-1)
Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 350 néző,  V.: Muhari
Tatabánya: Zelizi – Gaszner, Buna, Preklet, Tóth B. (Mártonfi 57.) – Vass P. (Katona K 57.), Biben, Letenyei (Kovács I. 79.), Sandal (Forró 79.) – Major, Németh D. (Kiprich D. 60.) Edző: Horváth Ferenc.
Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Lányi, Hajdú, Vincze Á. (Katona 81.) – Madarász, Nagy T. – Ivan (Tömösvári 73.), Rácz (Hudák M. 81.), Kicsun (Szegi 81.) – Nagy K. (Szarka 73.) Edző: Weitner Ádám.
Gsz.: Rácz (15.).
15. perc: Kicsun bal oldali keresztlabdája után Ivan játszott vissza a középen érkező Rácz felé, ő pedig 3 méterről a kapu közepébe fejelt (0-1).
Az őszi szezonban tizenharmadik bajnoki mrékőzését is megnyerte Gyirmót.
Horváth Ferenc: - Az osztály színvonalát meghaladó mérkőzést játszottunk, amin belül a helyzetek alapján mindkét csapat győzhetett volna.  
Weitner Ádám: - A gólunkon kívül megvoltak a helyzeteink, korábban lezárhattuk volna a meccset. Folytatódott a győzelmi szériánk, amire nagyon büszkék vagyunk.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu