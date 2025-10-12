október 12., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Gyirmót-ETO derbi a harmadosztályban

A 11. fordulót rendezik hétvégén az NB III-ban. Az Északnyugati csoportban győri derbi lesz, a hibátlanul menetelő Gyirmót a mindig meglepetésre kész fiatal ETO-t fogadja.

Vajon a fiatal ETO megállítja a Gyirmótot?

Fotó: Krizsán Csaba

CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–ÚJPEST II

Mosonmagyaróvár, vasárnap, 13 óra. V.: Büki.
A Lajta-partiak igazán „elkaptáka fonalat”, hat kör óta veretlenek, s a legutóbbi három fordulóban győzött a Gyürki Gergely vezetőedző irányította együttes, ráadásként az óváriak gólfelelőse”, Gera Zalán is kirobbanóformában van. Ezek miatt is meglepetés lenne, ha elmaradna a hazai győzelem az eddig gyengélkedő Újpest II ellen.

FC SOPRON–PERUTZ PÁPA

Sopron, városi stadion, vasárnap, 16 óra. V.: Gindl.
Fájó vereséget szenvedett azamúgy sok helyzetet kidolgozó, ám ki is hagyó soproni gárda legutóbb Zsámbékon, amiből szeretnének tanulni a csapatnál. Kijelentették, nem szabad görcsössé válni, elbizonytalanodni. Előre kell tekinteni, és minden erejükkel már a következő hazai mérkőzésre kell koncentrálni. Hétvégén a szezonban nem túl acélos teljesítményt produkáló pápaiak ellen, hazai környezetben javíthat Finta Zoltán legénysége.

GYIRMÓT FC GYŐR–ETO AKADÉMIA

Gyirmót, Alcufer Stadion, vasárnap, 17 óra. V.: Drabon.
Kétség sem férhet hozzá, az eddig minden találkozójukat megnyerő gyirmótiak várhatják esélyesebbként az összecsapást, akik az előző fordulóban a legnagyobb riválisnak számító Dorog otthonában is jó teljesítményt nyújtva, magabiztosan nyertek. A kék-sárgák lendületét az ET Oakadémistái szeretnék megtörni, ami persze nem lesz egyszerű feladat, de Nagy Ádám „fiai” okozta kmár meglepetést ebben a szezonban, hiszen sikerült a Dorogot is legyőzniük. Kérdés lehet még, hogy az ETO válogatott szünet miatt pihenő nagycsapatából mennyi visszajátszó lép majd pályára a zöld-fehéreknél.

A 11. forduló további programja, vasárnap: Puskás Akadémia II–Zsámbék, 11 óra. Balatonfüred–Bicske, Tatabánya–Dorog, Budaörs–Haladás, Komárom–Veszprém, 13 óra.

 

