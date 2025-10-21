október 21., kedd

Orsolya névnap

19°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

21 perce

A kis Gruber nagy napjai fotókon

Címkék#győri#Gruber Zsombor#Győrszentiván#Puskás Ferenc

Kisalföld.hu
A kis Gruber nagy napjai fotókon

Győrszentiván büszkesége a 21 éves futballista. A Ferencváros játékosa, Gruber Zsombor immár háromszoros válogatott és megszerezte első gólját a nemzeti csapatban.

Gruber Zsombor Puskás Ferenc szobra előtt egykoron és nemrégiben.

A családban én voltam az első futballista - Gönyűn, majd a Győrszentiván öregfiúk csapatában fociztam -, az édesapám és a testvére bokszoltak

- kezdi Gruber Zsolt. - Zsombinak viszont kiskorától a labda volt a mindene, már öt évesen sem hagyott ki egyetlen edzést sem. Remek ovifoci csapatuk volt Szentivánon, megnyerték a győri városi gálán rendezett tornát. Iskolás korában a tanulás mellett csak a foci számított. Minden alkalmat kihasznált erre. Otthon volt egy szivacslabdája, tanulás közben az íróasztala alatt azt húzogatta a talpával."

A kis Gruber nagy napjai

A szülei mindent megtettek azért, hogy 

Gruber Zsombor pályája kiteljesedhessen.

A teljes cikk itt olvasható.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu