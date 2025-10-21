21 perce
A kis Gruber nagy napjai fotókon
Győrszentiván büszkesége a 21 éves futballista. A Ferencváros játékosa, Gruber Zsombor immár háromszoros válogatott és megszerezte első gólját a nemzeti csapatban.
A családban én voltam az első futballista - Gönyűn, majd a Győrszentiván öregfiúk csapatában fociztam -, az édesapám és a testvére bokszoltak
- kezdi Gruber Zsolt. - Zsombinak viszont kiskorától a labda volt a mindene, már öt évesen sem hagyott ki egyetlen edzést sem. Remek ovifoci csapatuk volt Szentivánon, megnyerték a győri városi gálán rendezett tornát. Iskolás korában a tanulás mellett csak a foci számított. Minden alkalmat kihasznált erre. Otthon volt egy szivacslabdája, tanulás közben az íróasztala alatt azt húzogatta a talpával."
A kis Gruber nagy napjai
A szülei mindent megtettek azért, hogy
Gruber Zsombor pályája kiteljesedhessen.
A teljes cikk itt olvasható.