A kis Gruber nagy napjai fotókon

Győrszentiván büszkesége a 21 éves futballista. A Ferencváros játékosa, Gruber Zsombor immár háromszoros válogatott és megszerezte első gólját a nemzeti csapatban.

Gruber Zsombor Puskás Ferenc szobra előtt egykoron és nemrégiben.

A családban én voltam az első futballista - Gönyűn, majd a Győrszentiván öregfiúk csapatában fociztam -, az édesapám és a testvére bokszoltak

- kezdi Gruber Zsolt. - Zsombinak viszont kiskorától a labda volt a mindene, már öt évesen sem hagyott ki egyetlen edzést sem. Remek ovifoci csapatuk volt Szentivánon, megnyerték a győri városi gálán rendezett tornát. Iskolás korában a tanulás mellett csak a foci számított. Minden alkalmat kihasznált erre. Otthon volt egy szivacslabdája, tanulás közben az íróasztala alatt azt húzogatta a talpával."