A győrszentiváni Gruber Zsombor első gólja a válogatottban + videók

A magyar válogatott vb-selejtezőn 2-0-ra legyőzte Örményországot. A győzelmet bebiztosító második gólt Gruber Zsombor szerezte, aki címeres mezben először talált a kapuba.

Gruber Zsombor és Lukács Zoltán.

A győri születésű Gruber Zsombor

a Győrszentivánban, majd az ETO-ban nevelkedett, aztán 2017-ben, 13 évesen a Puskás Akadémiára került. Egy évet Svájcban az FC Basel U18-as csapatánál töltött kölcsönben. Hazatérve az NB II-es Csákvárbe került kölcsönbe.

A 21 éves játékost a Puskás Akadémiától 2024 februárjában átigazolta a Ferencváros. Utána kölcsönben szerepelt Zalaegerszegen és az MTK-ban is. A jelenlegi dényre – már csak az MLSZ-ajánlás teljesítése érdekében is – visszavitte a Ferencváros, azóta ott játszik.

A magyar válogatottban 2024-ben Németország ellen mutatkozott be, majd a portugálok elleni őszi mérkőzésen volt másodszor válogatott. Eddig háromszor lépett pályára címeres mezben és egy gólt szerzett.

„Úgy küldött a pályára a mester, hogy próbáljak zavart okozni, letámadni, a végén ők birtokolták többet a labdát. Úgy voltam vele, csak egyszer jöjjön felém a labda, abból gólt kell szereznem. Szerencsére visszapattant hozzám, és le tudtuk zárni a meccset” – mondta az FTC támadója az M4 sportak. Bevallotta, nem volt 100 százalékos állapotban, a héten kisebb sérüléssel bajlódott, de reméli, semmi komoly. -Tudtam, mennyire fontos meccs ez Magyarország számára, próbáltam összekapni magam. Nagyon örülök, hogy gólt szereztem és nyertünk. Végigfutott előttem minden a gólom előtt, láttam, hogy mindenki állva örül, még mindig libabőrös vagyok. Sajnálom, hogy a nagymamám már nem láthatta ezt. Tudom, neki is köze volt hozzá, hogy visszapattant hozzám a labda.”

Európai vb-selejtező, F csoport, 3. forduló:

Magyarország–Örményország 2–0 (0–0)

Puskás Aréna, 57.825 ezer néző, v.: Kavanagh (angol).

Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai – Lukács (Gruber, 63.). Örményország: Avagjan – Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Iwu (Muradjan, 79.), Szpercjan – Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Saghojan, 59.), Tiknizjan. Gsz.: Lukács (56.), Gruber (94.).



