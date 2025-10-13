október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

15°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A győrszentiváni Gruber Zsombor első gólja a válogatottban + videók

Címkék#Gruber Zsombor#Örményország#Magyarország

Kisalföld.hu
A győrszentiváni Gruber Zsombor első gólja a válogatottban + videók

A magyar válogatott vb-selejtezőn 2-0-ra legyőzte Örményországot. A győzelmet bebiztosító második gólt Gruber Zsombor szerezte, aki címeres mezben először talált a kapuba.

Gruber
Gruber Zsombor és Lukács Zoltán.

A győri születésű Gruber Zsombor

a Győrszentivánban, majd az ETO-ban nevelkedett, aztán 2017-ben, 13 évesen a Puskás Akadémiára került. Egy évet Svájcban az FC Basel U18-as csapatánál töltött kölcsönben. Hazatérve az NB II-es Csákvárbe került kölcsönbe.

A 21 éves játékost a Puskás Akadémiától 2024 februárjában átigazolta a Ferencváros. Utána kölcsönben szerepelt Zalaegerszegen és az MTK-ban is. A jelenlegi dényre – már csak az MLSZ-ajánlás teljesítése érdekében is – visszavitte  a Ferencváros, azóta ott játszik. 

A magyar válogatottban 2024-ben Németország ellen mutatkozott be, majd a portugálok elleni őszi mérkőzésen volt másodszor válogatott. Eddig háromszor lépett pályára címeres mezben és egy gólt szerzett.

„Úgy küldött a pályára a mester, hogy próbáljak zavart okozni, letámadni, a végén ők birtokolták többet a labdát. Úgy voltam vele, csak egyszer jöjjön felém a labda, abból gólt kell szereznem.  Szerencsére visszapattant hozzám, és le tudtuk zárni a meccset” – mondta az FTC támadója az M4 sportak. Bevallotta, nem volt 100 százalékos állapotban, a héten kisebb sérüléssel bajlódott, de reméli, semmi komoly.  -Tudtam, mennyire fontos meccs ez Magyarország számára, próbáltam összekapni magam. Nagyon örülök, hogy gólt szereztem és nyertünk. Végigfutott előttem minden a gólom előtt, láttam, hogy mindenki állva örül, még mindig libabőrös vagyok. Sajnálom, hogy a nagymamám már nem láthatta ezt. Tudom, neki is köze volt hozzá, hogy visszapattant hozzám a labda.”    

Európai vb-selejtező, F csoport, 3. forduló:
Magyarország–Örményország 2–0 (0–0)
Puskás Aréna, 57.825 ezer néző, v.: Kavanagh (angol).
Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai – Lukács (Gruber, 63.). Örményország: Avagjan – Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Iwu (Muradjan, 79.), Szpercjan – Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Saghojan, 59.), Tiknizjan.

Gsz.: Lukács (56.), Gruber (94.).


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu