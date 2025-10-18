Gruber Zsombor gólját megkönnyezte az édesapja + videó

A magyar labdarúgó-válogatott jól zárta a világbajnoki selejtezők legutóbbi ciklusát: legyőzte Örményországot és idegenben jó játékkal szerzett egy pontot a portugáloktól. Itthon ettől kisebb futball-láz alakult ki, Győrszentivánon ez még meg is haladta az országos átlagot. Nem véletlenül, hiszen a településrész büszkesége, Gruber Zsombor immár háromszoros válogatott és megszerezte első gólját a nemzeti csapatban. A játékos eddigi sikereiben jelentős szerepet játszott a családi környezet. A 21 éves futballista édesapjával beszélgettünk a fiú eddig megtett útjáról.

Gruber Zsombornak kiskorában is mindene volt a labda és a foci.

"A családban én voltam az első futballista - Gönyűn, majd a Győrszentiván öregfiúk csapatában fociztam -, az édesapám és a testvére bokszoltak - kezdi Gruber Zsolt. - Zsombinak viszont kiskorától a labda volt a mindene, már öt évesen sem hagyott ki egyetlen edzést sem. Remek ovifoci csapatuk volt Szentivánon, megnyerték a győri városi gálán rendezett tornát. Iskolás korában a tanulás mellett csak a foci számított. Minden alkalmat kihasznált erre. Otthon volt egy szivacslabdája, tanulás közben az íróasztala alatt azt húzogatta a talpával."

A szülei mindent megtettek azért, hogy Gruber Zsombor pályája kiteljesedhessen.

"Az edzők mellett én is sokat foglalkoztam vele. Nagy kertünk van, a legkisebbtől a legnagyobbig minden méretű kaput elkészíttettem neki, ezek ott voltak felállítva. A barátokkal napestig ment a foci. Az U9-ig játszott Szentivánon, utána átmentünk az ETO-ba, ahol U13-ig voltunk. A nagypályás focit már a Puskás Akadémiában kezdte meg. A klubnál Havas Máté és Liszkai Dezső voltak az utánpótlás felelősei, ők hívtak három győri fiatalt Felcsútra. Mindhárman nagyon jó barátok: Zsombi mellett Pécsi Ármin és Mitring Zsombor került nagyjából egy időben a Puskáshoz. Zsombi a győri Gárdonyiba járt, hetedik-nyolcadik osztályos korában naponta ingáztunk Győr és Felcsút között. A három fiú szülei közül felváltva vittük őket mindennap Felcsútra. Délután két órakor indultunk, edzés után pedig este haza. A hétvégén ott voltak a bajnokik. A belátható távolságban lévő idegenbeli meccsekre is elkísértük a fiúkat. Úgy tűnik, mindhárman sokra vihetik, napjainkban Pécsi Ármin a Liverpool, Mitring Zsombor a szlovákiai NB I-es Komárom, a fiam pedig a Fradi futballistája."