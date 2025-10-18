1 órája
Gruber Zsombor gólját megkönnyezte az édesapja + videó
Győrszentiván büszkesége a 21 éves futballista. Gruber Zsombor immár háromszoros válogatott és megszerezte első gólját a nemzeti csapatban.
A magyar labdarúgó-válogatott jól zárta a világbajnoki selejtezők legutóbbi ciklusát: legyőzte Örményországot és idegenben jó játékkal szerzett egy pontot a portugáloktól. Itthon ettől kisebb futball-láz alakult ki, Győrszentivánon ez még meg is haladta az országos átlagot. Nem véletlenül, hiszen a településrész büszkesége, Gruber Zsombor immár háromszoros válogatott és megszerezte első gólját a nemzeti csapatban. A játékos eddigi sikereiben jelentős szerepet játszott a családi környezet. A 21 éves futballista édesapjával beszélgettünk a fiú eddig megtett útjáról.
"A családban én voltam az első futballista - Gönyűn, majd a Győrszentiván öregfiúk csapatában fociztam -, az édesapám és a testvére bokszoltak - kezdi Gruber Zsolt. - Zsombinak viszont kiskorától a labda volt a mindene, már öt évesen sem hagyott ki egyetlen edzést sem. Remek ovifoci csapatuk volt Szentivánon, megnyerték a győri városi gálán rendezett tornát. Iskolás korában a tanulás mellett csak a foci számított. Minden alkalmat kihasznált erre. Otthon volt egy szivacslabdája, tanulás közben az íróasztala alatt azt húzogatta a talpával."
A szülei mindent megtettek azért, hogy Gruber Zsombor pályája kiteljesedhessen.
"Az edzők mellett én is sokat foglalkoztam vele. Nagy kertünk van, a legkisebbtől a legnagyobbig minden méretű kaput elkészíttettem neki, ezek ott voltak felállítva. A barátokkal napestig ment a foci. Az U9-ig játszott Szentivánon, utána átmentünk az ETO-ba, ahol U13-ig voltunk. A nagypályás focit már a Puskás Akadémiában kezdte meg. A klubnál Havas Máté és Liszkai Dezső voltak az utánpótlás felelősei, ők hívtak három győri fiatalt Felcsútra. Mindhárman nagyon jó barátok: Zsombi mellett Pécsi Ármin és Mitring Zsombor került nagyjából egy időben a Puskáshoz. Zsombi a győri Gárdonyiba járt, hetedik-nyolcadik osztályos korában naponta ingáztunk Győr és Felcsút között. A három fiú szülei közül felváltva vittük őket mindennap Felcsútra. Délután két órakor indultunk, edzés után pedig este haza. A hétvégén ott voltak a bajnokik. A belátható távolságban lévő idegenbeli meccsekre is elkísértük a fiúkat. Úgy tűnik, mindhárman sokra vihetik, napjainkban Pécsi Ármin a Liverpool, Mitring Zsombor a szlovákiai NB I-es Komárom, a fiam pedig a Fradi futballistája."
Az általános iskola után dönteni kellett a családnak Gruber Zsombor sorsáról: tanulás és/vagy foci. Ez volt a kérdés.
"A feleségem inkább a tanulást preferálta, én pedig a labdarúgást. Persze úgy, hogy közben azért a tanulást se hanyagolja el. Beadta a jelentkezést a Révai-gimnáziumba és a Jedlik-szakközépiskolába, de az ő véleményét is figyelembe véve Felcsútra ment és középiskolásként ott lett kollégista. Nagyon tehetséges generáció volt a Puskásban az övék, megnyerték a Nike-kupát Berlinben, története során először és eddig utoljára a Puskás-Suzuki-kupát is. Rengeteg mérkőzést játszottak, több volt a nemzetközi, mint a hazai. Egy idényben harminchárom bajnokijuk volt, nemzetközi pedig nagyjából negyven. Játszott az összes korosztályos magyar válogatottban, amelyekben gólokat is szerzett. Amióta Zsombi elkerült Felcsútra, mindennap beszélünk telefonon. Este nyolc órakor van a hívás ideje, és húsz-harminc percig beszélgetünk. Amikor Svájban futballozott, akkor még hosszabbak voltak ezek a beszélgetések. Személyes találkozásokra kevés a lehetőség, kemény a profi világ."
A 2021/22-es idényre kiigazolt Baselbe egy évre kölcsönbe. A harmadosztályú tartalékcsapatban szerepelt. Megszerették a klubnál, marasztalták is, de hazatért a Puskáshoz. Játszott Csákváron, aztán még az év őszén bemutatkozhatott az NB I-ben a Zalaegerszeg ellen. 2023 őszén jelentkezett érte a Ferencváros.
"A Fradin kívül más opciók is voltak, vitték volna külföldre is. Az őt képviselő menedzser iroda vezetői ekkor leültek vele és velünk, szülőkkel is, beszéljük meg, hogyan tovább. Zsombi a Fradi mellett voksolt, mondván, a legnépszerűbb magyar csapatnak nem lehet nemet mondani. Aztán nem minden úgy történt, ahogy ő gyerekfejjel elképzelte: ahogy a bajnokság legerősebb klubjainál ez lenni szokott, nagy harc volt a csapatba kerülésért, amiben nem mindig őt választották az edzők. A több játéklehetőség reményében kölcsönbe ment előbb Zalaegerszegre, majd az MTK-hoz. Most nyáron nem sokkal az átigazolási időszak vége előtt Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője kijelentette: neki kell Zsombi. Így maradt a Ferencvárosban. Ősszel szerencsére jól megy neki a játék, rendszeresen lövi a gólokat a bajnokságban."
Gruber Zsombor tavaly ősszel bekerült a magyar válogatottba, Németország ellen esett át a tűzkeresztségen. Aztán nagyjából egy év szünet következett, majd nemrégiben itthon Portugália és Örményország ellen is pályára léphetett.
"Zsombi válogatottságának megélése nekünk is maga volt a csoda. Természetesen mind a három meccsén ott voltunk a Puskás Arénában. Amikor az örmények ellen a meccs utolsó percében megszerezte a gólját, az leírhatatlan, fantasztikus érzés volt. Ahogy beszélek róla, még most is könnybe lábad a szemem. A 20-as mezt, amiben játszott, eltette emlékbe. Mesélte, hogy amikor a lisszaboni meccs előtt újra Sallai viselte ezt a mezszámot, viccesen odaszólt neki: Visszatettem bele az érzést. A válogatottban nagyszerű a hangulat, a telefonok nyomkodása helyett a szabadidejük jelentős részét is együtt töltik a keret tagjai. Beszélgetnek, kártyáznak, dartsoznak. Az idősebbek tanácsokkal látják el a fiatalokat. Loic Nego egy alkalommal magyarázta Zsombinak: majd meglátod, milyen jó érzés lesz itt gólt lőni. Aztán amikor a fiam belőtte az örményeknek, Nego így köszöntötte: Na, erről beszéltem."
Gruber Zsombor gólja lázba hozta Győrszentivánt is
"Meleg volt a mobil telefonom, annyi hívást kaptam a rokonoktól, ismerősöktől. Özönlöttek az írásos üzenetek. Az, hogy Zsombi az örmény találkozó utáni nyilatkozatában megemlítette elhunyt nagymamáját, az én anyukámat, rajtunk kívül rengeteg barátot is megérintett. Kevesen tudják, a papával együtt sokáig minden hazai meccsén ott voltak."
Minden jel arra mutat, a 21 éves játékos jelenleg jó úton halad a céljai felé.
- Legyen állandó csapattag
- Lőjön sok gólt
"Leültünk Esterházy Mátyással, az EM Sports menedzser iroda tulajdonosával, amely nagyjából hét éve képviseli Zsombi érdekeit és mintegy pártfogóként egyengeti a pályáját. Egyetértettünk abban, hogy most az a legfontosabb, először a Fradiban váljon állandó csapattaggá, lőjön sok gólt, legyen tevékeny részese bajnoki címnek. Én azt szeretném, ha mindig élvezné a focit és boldog lenne. Tudom, ha mosolyog játék közben, akkor minden rendben van" - mondja búcsúzóul Gruber Zsolt.
Névjegy
Név: Gruber Zsombor
Születési adatok: 2004. 09. 07., Győr
Klubjai: Győrszentiván SE, ETO FC Győr, Puskás Akadémia, FC Basel (kölcsön), Puskás Akadémia, Csákvár (kölcsön), FTC, ZTE (kölcsön), MTK (kölcsön), FTC
Válogatottság: 3/1