Női foci

2 órája

Gólzáporos győri továbbjutás a kupában

Címkék#Simple Női Kupa#ETO FC#labdarúgás

A címvédő ETO FC magabiztos játékkal győzte le a Budaörsöt a Simple Női Kupa 4. fordulójában, s jutott a sorozat legjobb nyolc csapata közé. A győriek támadója, Kocsán Petra négy találatot szerzett a mérkőzésen.

Gólzáporos győri továbbjutás a kupában

Kocsán Petra nagyszerű formában.

ETO FC–Budaörs 7–0 (2–0)
Győr, ETO Park, Simple Nő Kupa, nyolcaddöntő. V.: Molnár-Sáska.
ETO: Borók – Thalita (Süle), Csuhai, Jákri (Kovács L.), Savanya (Szalai I.), Matos, Vida (Abambila) Kocsán (Mesterházy), Achiaa, Sali. Megbízott edző: Süle János.
Budaörs: Csapó (Németh I.) – Sárosi, Kovács L., Papp Sz. (Berencsi), Trbojevic (Szehofner), Oláh, Fodó, Gyürü-Herig, Kajdy, Moldovan (Ambach), Buzás (Bondareva). Edző: Horváth Ferenc.
Gsz.: Csuhai (20., 78.), Kocsán (3., 46., 49., 57.), Matos (88.).

Érdekesség, hogy a tavalyi döntős MTK kikapott Felcsúton, így búcsúzott a sorozattól. A győriek nagy riválisa, a Ferencváros továbbjutott.
További eredmények: Fehárvár–PMFC 0–8, Kész-St. Mihály-Szeged–FTC-Telekom 1–2, Puskás Akadémia–MTK 2–1, Viktoria FC–Szekszárdi WFC 2–0, Eger SE–DVTK 0–5, Dunaújváros–Újpest, vasárnap 14 óra, Talents FC–Budapest Honvéd, vasárnap 16 óra.

