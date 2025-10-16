Gólokkal gáláztak Himodon Priskinék - rengeteg fotó, videó

Az ünnephez méltó felvezetés is tartozott, a válogatott technikai értekezlete után gyerekek kísérték ki a játékosokat a pályára és elhangzott a magyar Himnusz is. Az MLSZ-t Sipos Jenő szóvivő, Gellei Imre edző, Varga Sándor és Antal Péter technikai vezetők képviselték.

Lukácsi Attila, himodi polgármester arról beszélt, hogy mit jelent egy ilyen kis település számára egy válogatott pályára lépése.

„Nagyon örülök, hogy Himodra érkezett a válogatott, amely szebbnél szebb gólokkal szórakoztatta a nézőket és a környékbeli focikedvelőknek is örömet szereztek.”

Hajszán Gyula, az ETO egykori kiválósága Újkérről származik, tehát neki nem idegen a falusi labdarúgás.

Napok óta készültem a mérkőzésre. Nagy öröm számomra, hogy újra együtt lehetek a régi játszótársakkal és máskor is szívesen veszek részt ilyen rendezvényeken.

Priskin Tamás, ma is aktív szereplője a megye labdarúgásának, és hétről hétre rúgja a gólokat, amit ezúttal is megtett háromszor.

„Örülök, hogy itt lehetek, hiszen régi legendákkal, játszótársakkal, kiváló játékostársakkal lehetek egy csapatban a pályán.”

Kocsis István, a Himod SE elnöke másfél évet dolgozott azért, hogy ez a találkozó létrejöhessen.

„Köszönöm a segítséget Csizmadia Csabának, akivel összehoztuk ezt a mérkőzést. Igyekeztünk méltó körülményeket teremteni a jubileumhoz. Külön szeretném megköszönni az egyesület korábbi elnökeinek, elődeimnek, hogy munkájukkal lehetővé tették, hogy mi utódok ezt a jubileumot elérhettük.”

Vincze Ottó, az ETO korábbi válogatott játékosa még ma is aktívan űzi a labdarúgást.

„Ha időm és egészségem engedi, hétvégenként még pályára lépek. Nagyon jó érzés ilyen közegbe lenni, régi legendákkal együtt játszani.”