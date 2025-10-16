41 perce
Gólokkal gáláztak Himodon Priskinék - rengeteg fotó, videó
Negyvenéves fennállását ünnepli az 1985-ben újjászülető himodi futballklub. A jubileum alkalmából a Magyar Öregfiúk Válogatott játszott csütörtökön gálamérkőzést a helyi focicsapattal.
Fotó: Csapó Balázs
Bár még érezhető volt, hogy a szurkolók a keddi portugál-magyar vb-selejtező lázában égnek, emellett igazi fociünnep alakult ki Himodon. A hétköznap ellenére olyan szép számú nézősereg vette körül a pályát, ami talán eddig még nem is volt a településen. Ez persze nem volt véletlen, hiszen a korábban nagy csatákat is megélt pályára ezúttal a Magyar Öregfiúk Válogatottja futott ki, amely tagjai egykoron híres stadionokban kápráztatták el a szurkolókat.
Ezúttal sem történt másképp, mivel formás támadások, technikai megoldások, gyors elfutások váltogatták egymást, miközben meglepetésre a himodi csapat szerezte meg a vezetést. Ezt követően a válogatott átvette a játék irányítását és öt gólt is berámolt a hazaiaknak, igaz a záró találatot ismét a hazaiak szerezték meg.
„Ez az igazi foci” – mondogatták a nézőtéren a szurkolók egy-egy vendéggól után.
Himod-Magyar Öregfiúk Válogatott labdarúgó-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
Az ünnephez méltó felvezetés is tartozott, a válogatott technikai értekezlete után gyerekek kísérték ki a játékosokat a pályára és elhangzott a magyar Himnusz is. Az MLSZ-t Sipos Jenő szóvivő, Gellei Imre edző, Varga Sándor és Antal Péter technikai vezetők képviselték.
Lukácsi Attila, himodi polgármester arról beszélt, hogy mit jelent egy ilyen kis település számára egy válogatott pályára lépése.
„Nagyon örülök, hogy Himodra érkezett a válogatott, amely szebbnél szebb gólokkal szórakoztatta a nézőket és a környékbeli focikedvelőknek is örömet szereztek.”
Hajszán Gyula, az ETO egykori kiválósága Újkérről származik, tehát neki nem idegen a falusi labdarúgás.
Napok óta készültem a mérkőzésre. Nagy öröm számomra, hogy újra együtt lehetek a régi játszótársakkal és máskor is szívesen veszek részt ilyen rendezvényeken.
Priskin Tamás, ma is aktív szereplője a megye labdarúgásának, és hétről hétre rúgja a gólokat, amit ezúttal is megtett háromszor.
„Örülök, hogy itt lehetek, hiszen régi legendákkal, játszótársakkal, kiváló játékostársakkal lehetek egy csapatban a pályán.”
Kocsis István, a Himod SE elnöke másfél évet dolgozott azért, hogy ez a találkozó létrejöhessen.
„Köszönöm a segítséget Csizmadia Csabának, akivel összehoztuk ezt a mérkőzést. Igyekeztünk méltó körülményeket teremteni a jubileumhoz. Külön szeretném megköszönni az egyesület korábbi elnökeinek, elődeimnek, hogy munkájukkal lehetővé tették, hogy mi utódok ezt a jubileumot elérhettük.”
Vincze Ottó, az ETO korábbi válogatott játékosa még ma is aktívan űzi a labdarúgást.
„Ha időm és egészségem engedi, hétvégenként még pályára lépek. Nagyon jó érzés ilyen közegbe lenni, régi legendákkal együtt játszani.”
Himod–Magyar Öregfiúk válogatott 2–5 (1–2)
Himod, 1000 néző. V.: Papp T.
Himod: Surabka – Nagy A., Varga Cs., Kocsis G., Papp K., Ősze, Hollós, Lakatos, Horváth Sz. I., Wellner Zs., Tóth B. Edző: Wellner Zsolt. Cserék: Kovács D., Horváth Sz. II., Kocsis I., Kocsis G., Scheidl, Baumgartner, Varró, Horváth Z., Markovics. Edző: Wellner Zsolt.
Magyar Öregfiúk Válogatott: Végh Z. – Sowunmi, Csizmadia, Mátyus, Balog Z., Rósa, Vincze, Gera, Lázok, Priskin, Hajszán. Edző Gellei Imre. Cserék: Vida, Kiss T., Csiszár, Arany L. Edző: Gellei Imre.
Gsz.: Wellner Zs., Kocsis D., ill. Priskin (3), Arany, Csizmadia.
Wellner Zsolt: – Köszönjük a válogatottnak, hogy ellátogatott hozzánk. Remélem meg voltak elégedve a körülményekkel.
Gellei Imre: – Örömfoci volt mindkét csapat részéről, és sikerült örömet okoznunk a szurkolóknak is.