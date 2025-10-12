1 órája
Gera duplájával nyert az Óvár - fotók
Fotó: Kerekes István
Gera Zalán a Credobus Mosonmagyaróvár leggólerősebb játékosa az eddig eltelt őszi idényben.
Credobus Mosonmagyaróvár–Újpest FC II 2–1 (2–1)
Mosonmagyaróvár, 300 néző. V.: Büki.
Mosonmagyaróvár: Molnár - Simita, Czingráber, Vágó, Illés (Pap, 71.), Gera (Buglyó, 89.), Gáncs, Tullner, Ocskay (Menyhárt, 71.), Kitl, Erdei (Monda, 92.). Vezetőedző: Gyürki Gergely.
Újpest: Király – Naruki, Dévényi (Tóth Á., 63.), Horváth D., Kaczvinszki, Simon B., Mező (Palkó, 60.), Sarkadi, Árki (Kollarik, 80.), Vas B., Tamási D. (Katona B., 80.). Vezetőedző: Bodor Boldizsár.
Gsz.: Gera Z. (23., 38.), ill. Sarkadi (22.).
NB III foci: Mosonmagyaróvár–Újpest IIFotók: Kerekes István
Gera ontja a gólokat
A hazai csapatban Gera Zalán 12 gólnál jár az őszi idényben, sorrendben a hetedik meccsén talált be a kapuba. Az MTE legutóbbi hét találatát ő érte el.
Gyürki Gergely: - Nehéz meccsre számítottam és ez be is következett. Az első húsz perc után az ellenfél gólja ébresztette fel a csapatomat. Ez felpörgette a játékunkat, ami helyzetekben és gólokban is megmutatkozott. A második félidőben csordogált a mérkőzés, két-három gólhelyzetünk még akadt, de már nem változott az eredmény. Elégedett vagyok a csapat vasárnapi teljesítményével, megyünk tovább a megkezdett úton.
Bodor Boldizsár: - Jobb csapattól kaptunk ki, sok szerencsével szerezhettünk volna egy pontot, de most nincs ilyen passzban a csapatunk.