Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

2 órája

Gera duplájával nyert az Óvár - fotók

Címkék#Simita#Gera Zalán#Credobus Mosonmagyaróvár#Illés

Kisalföld.hu
Gera duplájával nyert az Óvár - fotók

Fotó: Kerekes István

Gera Zalán a Credobus Mosonmagyaróvár leggólerősebb játékosa az eddig eltelt őszi idényben.

Gera
Gera Zalán góllövő cipőben. Fotó: Kerekes István

Credobus Mosonmagyaróvár–Újpest FC II 2–1 (2–1)

Mosonmagyaróvár, 300 néző. V.: Büki.
Mosonmagyaróvár: Molnár - Simita, Czingráber, Vágó, Illés (Pap, 71.), Gera (Buglyó, 89.), Gáncs, Tullner, Ocskay (Menyhárt, 71.), Kitl, Erdei (Monda, 92.). Vezetőedző: Gyürki Gergely.
Újpest: Király – Naruki, Dévényi (Tóth Á., 63.), Horváth D., Kaczvinszki, Simon B., Mező (Palkó, 60.), Sarkadi, Árki (Kollarik, 80.), Vas B., Tamási D. (Katona B., 80.). Vezetőedző: Bodor Boldizsár.
Gsz.: Gera Z. (23., 38.), ill. Sarkadi (22.).

NB III foci: Mosonmagyaróvár–Újpest II

Fotók: Kerekes István

Gera ontja a gólokat

A hazai csapatban Gera Zalán 12 gólnál jár az őszi idényben, sorrendben a hetedik meccsén talált be a kapuba. Az MTE legutóbbi hét találatát ő érte el.
Gyürki Gergely: - Nehéz meccsre számítottam és ez be is következett. Az első húsz perc után az ellenfél gólja ébresztette fel a csapatomat. Ez felpörgette a játékunkat, ami helyzetekben és gólokban is megmutatkozott. A második félidőben csordogált a mérkőzés, két-három gólhelyzetünk még akadt, de már nem változott az eredmény. Elégedett vagyok a csapat vasárnapi teljesítményével, megyünk tovább a megkezdett úton.
Bodor Boldizsár: - Jobb csapattól kaptunk ki, sok szerencsével szerezhettünk volna egy pontot, de most nincs ilyen passzban a csapatunk.

 

