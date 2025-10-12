Gera duplájával nyert az Óvár - fotók

Gera ontja a gólokat

A hazai csapatban Gera Zalán 12 gólnál jár az őszi idényben, sorrendben a hetedik meccsén talált be a kapuba. Az MTE legutóbbi hét találatát ő érte el.

Gyürki Gergely: - Nehéz meccsre számítottam és ez be is következett. Az első húsz perc után az ellenfél gólja ébresztette fel a csapatomat. Ez felpörgette a játékunkat, ami helyzetekben és gólokban is megmutatkozott. A második félidőben csordogált a mérkőzés, két-három gólhelyzetünk még akadt, de már nem változott az eredmény. Elégedett vagyok a csapat vasárnapi teljesítményével, megyünk tovább a megkezdett úton.

Bodor Boldizsár: - Jobb csapattól kaptunk ki, sok szerencsével szerezhettünk volna egy pontot, de most nincs ilyen passzban a csapatunk.