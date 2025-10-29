A Galatasaray török válogatottját igazolták le a győriek

A győri egyesület közlése szerint a női OB I-es együtteshez érkezett az új center. Dilara Burali a Galatasaray mellett a török válogatottban is értékes tapasztalatokkal gazdagodhatott.

Forrás: Instagram/Dilara Burali

A legfontosabb motivációm az volt, hogy külföldi csapatban játszhassak. Magyarország, mondhatni nagyhatalom a vízilabdában, így különösen inspiráló volt ide igazolni

- áll az UNI-Győr GYVSE holnapján. A pólós élvezi új, győri életét: barátságosnak, nyugodtnak érzi a várost, amelynek kapcsán külön kiemelte a tiszta levegőt. A cikkből az is kiderült, hogy a játékos már több magyar ételt megkóstolt, de a gulyáslevest még nem volt alkalma megízlelni.

Forrás: GYVSE Vízilabda/Facebook

Dilara Burali médiakommunikáció szakon végzett, de fontos számára a fejlődés és a tanulás. A center a drukkereknek is üzent: