október 29., szerda

Nárcisz névnap

18°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új center érkezett

58 perce

A Galatasaray török válogatottját igazolták le a győriek

Címkék#Dilara Burali#Uni-Győr GYVSE#Galatasaray

Török pólóst igazolt az Uni-Győr GYVSE. Dilara Burali a Galatasaray korábbi játékosa októbertől erősíti a győri együttest.

Kisalföld.hu

A győri egyesület közlése szerint a női OB I-es együtteshez érkezett az új center. Dilara Burali a Galatasaray mellett a török válogatottban is értékes tapasztalatokkal gazdagodhatott.

Galatasaray
Dilara Bulari a Galatasaraynál és a török válogatottnál szerzett értékes tapasztalatokat. 
Forrás: Instagram/Dilara Burali

A legfontosabb motivációm az volt, hogy külföldi csapatban játszhassak. Magyarország, mondhatni nagyhatalom a vízilabdában, így különösen inspiráló volt ide igazolni

- áll az UNI-Győr GYVSE holnapján. A pólós élvezi új, győri életét: barátságosnak, nyugodtnak érzi a várost, amelynek kapcsán külön kiemelte a tiszta levegőt. A cikkből az is kiderült, hogy a játékos már több magyar ételt megkóstolt, de a gulyáslevest még nem volt alkalma megízlelni.

Az Uni-Győr GYVSE női csapatát erősíti októbertől a Dilara Burali, a Galatasaray korábbi játékosa.
Forrás: GYVSE Vízilabda/Facebook

Dilara Burali médiakommunikáció szakon végzett, de fontos számára a fejlődés és a tanulás. A center a drukkereknek is üzent:

Sűrű hónap elé nézünk, több hazai és idegenbeli mérkőzéssel. Számítunk a szurkolók támogatására.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu