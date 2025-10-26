Füreden nem fürdött be az ETO Akadémia

Balatonfüredi FC – ETO Akadémia 0-3 (0-3)

Balatonfüred, 750 néző. V.: Pázsi.

Balatonfüred: Schrankó, Deme, Horváth (Lórántfy), Szabó Ko., Büki (Hideg), Remili (Heinczinger), Szabó Kr., Bene, Szabó B. (Lencse), Kámi, Csáki. Vezetőedző: Szabados Tamás.

ETO Akadémia: Kocsis - Black, Szarka, Urblík, Szerémi (Molnár), - Kiss, Conte, Pálfalvi (Algács), - Csala, Garamszegi-Géczy (Csorba), Lawrenzo (Hálám). Vezetőedző: Nagy Ádám.

Gsz.: Lawrenzo (5., 33.), Pálfalvi (27.).

Nagy Ádám: - Az első perctől kezdve felszabadultan és meggyőzően játszottunk.

