Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

22 perce

Füreden nem fürdött be az ETO Akadémia

Kisalföld.hu
Balatonfüredi FC – ETO Akadémia 0-3 (0-3)
Balatonfüred, 750 néző. V.: Pázsi. 
Balatonfüred: Schrankó, Deme, Horváth (Lórántfy), Szabó Ko., Büki (Hideg), Remili (Heinczinger), Szabó Kr., Bene, Szabó B. (Lencse), Kámi, Csáki. Vezetőedző: Szabados Tamás.
ETO Akadémia: Kocsis - Black, Szarka, Urblík, Szerémi (Molnár), - Kiss, Conte, Pálfalvi (Algács), - Csala, Garamszegi-Géczy (Csorba), Lawrenzo (Hálám). Vezetőedző: Nagy Ádám.
Gsz.: Lawrenzo (5., 33.), Pálfalvi (27.).
Nagy Ádám: - Az első perctől kezdve felszabadultan és meggyőzően játszottunk. 
 

