Fordított és nyert az FC Sopron

FC Sopron–Perutz Pápa 3-2 (2-2)

Sopron, 500 néző. V.: Gindl.

Sopron: Ferenczi - Bokor (Kovács B. 75.), Orosz, Reseterits, Somogyi, Fendrik, Tóth D., Szilágyi, Molnár, Oláh, Szóka (Végh, 84.). Vezetőedző: Finta Zoltán.

Pápa: Kiss - Ruzsás (Szalai, 67.), Rozman, Szabó B., Szőke (Varga, 81.), Nagy K., Mogyorósi (Papp, 55.), Nagy D., Molnár, Sipos (Banai, 55.), Kiss, Hauser B. (Pető, 81.). Vezetőedző: Kun Szabó Attila.

Gsz.: Tóth D. (2.), Fendrik (43.), Szilágyi (62.), ill. Nagy K. (6.), Nagy D. (16.).

Kiállítva: Kiss Á. (85.)

2. p.: Középkezdés után balról Tóth Dávid 18 méterről a kapu bal oldalába bombázott. 1-0.

6. p.: Egy nagy védelmi hibát Nagy Krisztián kihasznált és 5 méterről egyenlített. 1-1.

16. p.: Ismét egy védelmi megingás, Nagy Dávid 17 méterről a bal alsó sarokba lőtt. 1-2.

43. p.: Szabadrúgás utáni kavarodásból Fendrik talált a hálóba. 2-2.

62. p.: Szilágyi 18 méteres bombája a jobb felső sarokban kötött ki. 3-2.

Az első negyedóra kivételével gyenge játék, sok eladott labda mindkét oldalon. Csak az akarat és a küzdeni akarás dicsérendő. A második játékrész már változatosabb volt, de ismét sok hibával játszottak. A Sopron rá tudta kényszeríteni akaratát a vendégekre, ezért győzelmük megérdemelt.

Finta Zoltán: - Gratulálok a csapatnak, de magunknak tettük nehézzé. A győzelmünk megérdemelt, volt tartása a csapatnak, hogy vesztes állásból is visszajöttünk.