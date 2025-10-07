Fontos lenne a jó soproni kezdés

Az NB I-et három fölényes győzelemmel kezdő Sopron Basket a francia bajnokságban két szoros csatában elvesztett mérkőzéssel rajtoló Flammes Carolo Basket csapata ellen kezdi meg Euroliga szereplését hazai környezetben szerdán 18 órától.

- Önbizalom szempontjából nyilván jobb három sima győzelemmel, mint két nagy csatában elvesztett meccsel hangolni a nemzetközi kupaküzdelmekre. Összességében mit gondol, mennyire segítették az eddigi bajnokik a csapata, illetve ellenfelük felkészülését az Euroligára? - kérdeztük Gáspár Dávidot, a Sopron Basket vezetőedzőjét.

- A győzelmek nyilván jó hatással vannak a csapatra, a játékosok önbizalmára, ugyanakkor, ami ellenfelünket illeti, a vereségek még motiváltabbá tehetik őket, szeretnék megszerezni a szezonbeli első győzelmüket. Abból a szempontból viszont nem biztos, hogy szerencsés a két csapat eddigi bajnoki szereplését összevetni, köztük valamilyen párhozamot vonni, hogy ismerve a francia bajnokság erejét, feltehetően azok a csapatok, amelyektől kikapott a Carolo, azért más szintet, játékerőt képviselnek, mint amelyeket mi legyőztünk.

- Mennyire sikerült feltérképezni a francia csapatot?

- A Carolo egy rendkívül fizikális csapat, sok-sok atletikus játékossal. Igazán nagy, nemzetközi szinten nevesnek mondható sztárjátékosuk ugyan nincs, de a palánk alatt nagyon erősek. Rendkívül hatékony a centerjátékuk, a mezőnyben pedig mind védekezésben, mind kosárra törés tekintetében nagyon agresszív játékosokkal rendelkeznek, akik között jó dobók is vannak. Tehát nagyon nehéz dolgunk lesz - de hát ez az Euroliga.

- A csapatkapitány, Brooks a két utolsó bajnokit kihagyta, Az ő hatalmas nemzetközi rutinjára nagy szüksége lehet a csapatának, számíthat a játékára az Euroliga nyitányán?

- Kétségtelen, hogy a fiatal csapatnak nagyon kell az ő óriási rutinja. Sajnos az előző hetekben nem tudott teljes értékű edzésmunkát végezni. Ez lehet, hogy érződik majd a játékán, de szeretném hangsúlyozni, a tapasztalata nagyon kell a csapatnak.

- A bajnokikon csapata több fiatal játékosa is eredményes, bátor, jó játékkal rukkolt ki. Elképzelhető, hogy az Euroligában is „mély vízbe” dobja őket?

- A koncepciónk egyik fontos része az ő fejlesztésük, és a keretünket látva szükség is lesz a játékukra. A szerepük nyilván más lesz, mint a bajnokikon, de ugyanolyan felelősséggel kell megpróbálniuk játszani.

- Mit vár a nyitánytól, a sorozattól?

- Az első kört szeretnénk „túlélni”, azaz továbbjutni a csoportunkból, de lépésről lépésre próbálunk haladni. Az első lépés pedig szerdán lesz a Carolo ellen. Egy esetleg jó kezdés, egy győzelem - amelynek elérésében szurkolóink sokat segíthetnek, nagy lökést adhat a folytatásra.