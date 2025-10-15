1 órája
Maraton, kitartás, örökség – 27 év rekordjában egy élet szenvedélye
A jubiláló Budapest Maratonon ezúttal nemcsak a futás ünnepe volt, hanem a sporttörténelemé is: a rajtvonalnál olyan legendák álltak, akik több generációnak mutatták meg, mit jelent a kitartás. Köztük volt Földingné Nagy Judit – a hosszútávfutás magyar ikonja 27 éven át tartotta a hazai maratoni csúcsot a hölgyek mezőnyében.
„Amikor elkezdtük a versenyzést a férjemmel, még alig lehetett hozzájutni a cipőkhöz, most pedig mindenki válogat, még alszik egyet rá, mert annyira bő a kínálat. Örülök neki, hogy ebben a történelemben részt vettem.” Földingné Nagy Judit testközelből követte végig, hogyan alakult át a futás kultúrája az elmúlt évtizedekben.
Gyerekkori példaképből személyes ismerős
Földingné Nagy Judit pályafutását régóta követem, példaként tekintettem rá már akkor is, amikor gyerekként először futócipőt húztam. A versenyeken rendszerint szem elől tévesztettem még úgy is, hogy a korosztályomban rendszerint dobogóra álltam. Ámulattal figyeltem könnyed mozgását és ő volt az első sportoló, akinek a nevét megjegyeztem. Az életben többször keresztezték egymást útjaink, de a legfontosabb talán, hogy mindkettőnket Baksa Kálmánné Tusi néni terelt az atlétika felé. A ménfőcsanaki iskola testnevelője hathatós közreműködése kellett ahhoz, hogy a település – akkor még tornaterem nélküli – iskolájában atlétikacsapat alakuljon, majd elindulhasson az első sporttagozatos osztály.
Az iskolai csapatból aztán egyesületi tagság lett: a Győri Dózsa akkoriban ontotta magából a tehetséges, eredményes sportolókat.
Soha nem volt kimagasló tehetségem
- állítja, ennek ellenére több versenyszámban is a dobogóra állhatott. Hamar kiderült, hogy a hosszabb távok állnak hozzá a legközelebb. A középiskola befejezése után is maradt Győrben, a sportoló a főiskolán találkozott későbbi férjével, Földing Ottóval. Még mindketten tanultak, amikor családdá váltak:
„Megszületett a kislányunk még a főiskola közben, és utána futottam az első maratonomat. A sportkarrierem csúcsa tulajdonképpen a két gyerekem születése között volt. Negyvenéves voltam, amikor Peti fiam született. Utána is versenyeztem, igaz, akkor már lefele ment az íve a pályafutásomnak. Mindig volt valami motivációm: az országos bajnokságokon a helyezések, de kijutottam világversenyre, először az Universiadéra, aztán Európa-bajnokságra, és ezután jöttek a félmaratonok és az utcai futóversenyek. A sportágban akkoriban volt egy nagy ugrás: 1984-ben volt először olimpiai szám a női maraton, tehát abban az időszakban történt szinte minden”
- emlékezett vissza Földingné Nagy Judit. Nosztalgiával gondolt azokra az időkre, amit mi már elképzelni sem tudunk. Míg manapság virágzik a futóturizmus, bárki nevezhet távoli országok amatőr versenyeire, addig az ő pályájának kezdetén külön útlevél és persze meghívás kellett ahhoz, hogy átlépjék a sportolók az országhatárt.
Felnőttként futott először maratont Földingné Nagy Judit
„A találkozásom a maratonnal még fiatalabb koromban történt, amikor ifi válogatott voltam. Tatán voltunk edzőtáborban, ott láttuk együtt futni a maratonistákat. Ott volt Szekeres Ferenc, Szekeres János, Szabó Karolina... ők mind országos csúcsot tartottak. Áhítattal néztem, hogy ők a maratonfutók, és de jó lenne nekem is elérni ezt. És ezt tulajdonképpen később adatott meg. Elindultam egy versenyen, de felkészületlen voltam, így ott nem értem célba. Később a férjemmel, Ottóval együtt edzettem rá és futottam le. Ez már a kislányom születése után volt, amikor már nem is gondoltam arra, hogy valaha futni fogok."
A kitartás végül meghozta gyümölcsét és nem csak sikerrel teljesítette a maratont, de Földingné Nagy Judit 27 éven át tartotta a magyar női rekordot. Tudatosan készült minden versenyre, a klasszikus távra, amit aztán pályája lezárásaként, a 40. Spar Budapest Maratonon 95. alkalommal tejesített.
A francia főváros volt a kedvenc
A Párizs Maraton volt a kedvencem. Ott kilenc alkalommal futottam, egyszer meg is nyertem. Harmadik és ötödik helyezéseim voltak, de mindig az első tízben voltam. Az volt a tavaszi fix versenyem
- mesélte. Az atléta elmondhatja magáról, hogy minden földrészen futott. A teljesített maratonok közül tizennégyet nyert meg.
Eredményei
- Atlantai olimpia, 1996 – 36. helyezés, 2:38:43
- Sydney olimpia, 2000 – 17. helyezés, 2:30:54
- Maraton, 1996 – 2:28:50 (27 éven át magyar maratoni csúcs)
- Félmaraton, 1996 – 1:11:20
- 10 kilométer, 1990 – 33:11,47
- többszörös magyar bajnok, maraton, egyéni (1992, 1998, 2011, 2003, 2007, 2008, 2011)
- Európa-bajnokság, Seregno (2012), 100 kilométeres táv - bronzérem
Földingné Nagy Judit úgy véli, a sporthoz kell az egyén, aki akarja csinálni, valaki, aki felfedezi őt, majd képes megtartani és óvni attól, hogy ne kallódjon el.
Egy maraton utóélete
Soha nem övezte akkora érdeklődés Földingné Nagy Judit futását, mint a hosszútávos pályáját lezáró 40. Budapest Maratont, amely azzal is tökéletes keretet ad a történetének, hogy a sportoló az első ilyen rendezvényen is rajthoz állt. Férje, Földing Ottó meglepetésként futótársait is beszervezte, hogy együtt lepjék meg őt, de a pályafutása alatt megismert sporttársakkal is találkozott. Jó apropó volt, hogy az idén decemberben 60. születésnapját ünneplő atléta épp a 40. maratonon tegyen pontot a csodás pálya végére. Ami inkább csak vessző, mert amíg bírja, Földingné Nagy Juditot futva látjuk…