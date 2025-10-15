Maraton, kitartás, örökség – 27 év rekordjában egy élet szenvedélye

„Amikor elkezdtük a versenyzést a férjemmel, még alig lehetett hozzájutni a cipőkhöz, most pedig mindenki válogat, még alszik egyet rá, mert annyira bő a kínálat. Örülök neki, hogy ebben a történelemben részt vettem.” Földingné Nagy Judit testközelből követte végig, hogyan alakult át a futás kultúrája az elmúlt évtizedekben.

Földingné Nagy Judit utoljára állt rajthoz maratoni versenyen.

Fotó: Csapó Balázs

Gyerekkori példaképből személyes ismerős

Földingné Nagy Judit pályafutását régóta követem, példaként tekintettem rá már akkor is, amikor gyerekként először futócipőt húztam. A versenyeken rendszerint szem elől tévesztettem még úgy is, hogy a korosztályomban rendszerint dobogóra álltam. Ámulattal figyeltem könnyed mozgását és ő volt az első sportoló, akinek a nevét megjegyeztem. Az életben többször keresztezték egymást útjaink, de a legfontosabb talán, hogy mindkettőnket Baksa Kálmánné Tusi néni terelt az atlétika felé. A ménfőcsanaki iskola testnevelője hathatós közreműködése kellett ahhoz, hogy a település – akkor még tornaterem nélküli – iskolájában atlétikacsapat alakuljon, majd elindulhasson az első sporttagozatos osztály.

Az iskolai csapatból aztán egyesületi tagság lett: a Győri Dózsa akkoriban ontotta magából a tehetséges, eredményes sportolókat.

Soha nem volt kimagasló tehetségem

- állítja, ennek ellenére több versenyszámban is a dobogóra állhatott. Hamar kiderült, hogy a hosszabb távok állnak hozzá a legközelebb. A középiskola befejezése után is maradt Győrben, a sportoló a főiskolán találkozott későbbi férjével, Földing Ottóval. Még mindketten tanultak, amikor családdá váltak:

„Megszületett a kislányunk még a főiskola közben, és utána futottam az első maratonomat. A sportkarrierem csúcsa tulajdonképpen a két gyerekem születése között volt. Negyvenéves voltam, amikor Peti fiam született. Utána is versenyeztem, igaz, akkor már lefele ment az íve a pályafutásomnak. Mindig volt valami motivációm: az országos bajnokságokon a helyezések, de kijutottam világversenyre, először az Universiadéra, aztán Európa-bajnokságra, és ezután jöttek a félmaratonok és az utcai futóversenyek. A sportágban akkoriban volt egy nagy ugrás: 1984-ben volt először olimpiai szám a női maraton, tehát abban az időszakban történt szinte minden”