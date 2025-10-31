1 órája
Fókuszban az Audi ETO BL-meccse és az ETO FC hazai rangadója - íme a hétvége élő sportközvetítései
A megszokott, hatalmas kínálat lesz hétvégén sporteseményekből a televíziókban. Szombaton a női kézilabda BL-ben hazai környezetben játszik fontos mérkőzést az Audi ETO, és sajnos majdnem ezzel egyidőben lép pályára a listavezető Paks ellen az ETO FC a labdarúgó NB I-ben, de látható lesz Szoboszlaiék bajnokija, a Liverpool Aston Villa elleni összecsapása is. Vasárnap folytatódik a futballdömping, de ahogy megszokhattuk, képernyőre kerül több amerikaifoci-meccs is. Íme a pénteki, szombati és vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban.
Október 31., péntek
M4 Sport
20.00: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Nyíregyháza
Sport 1
13.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok
Sport 2
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-Alverca
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Girona
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-Borussia Dortmund
Match 4
14.00, 16.30, 19.00, 21.00: Tenisz, ATP-torna, Párizs
November 1., szombat
M4 Sport
13.00: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-Puskás Akadémia
15.30: Labdarúgás, NB I, ETO FC-Paks
18.00: Kézilabda, férfi barátságos mérkőzés, Ausztria-Magyarország
20.00: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-MTK Budapest
M4 Sport+
16.00: Kosárlabda, férfi NB I, Alba Fehérvár-Budapesti Honvéd
18.00: Labdarúgás, szlovák bajnokság, Dunaszerdahely-FC Kassa
19.45: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, jégtánc
21.25: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, férfiak
Sport 1
3.00: Autósport, TCR, Csucsou, időmérő
7.45: Autósport, TCR, Csucsou, 1. futam
13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Sola HK-Krim Ljubljana
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Győri Audi ETO KC-Metz
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Ferencváros-Ikast HB
22.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Milwaukee Bucks-Sacramento Kings
Sport 2
1.00: Baseball, MLB, World Series, 6. mérkőzés, Toronto Blue Jays-Los Angeles Dodgers
15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, alapszakasz, Frölunda-Färjestad
17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Trabzonspor
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Vitória Guimares-SL Benfica
Eurosport 1
13.40: Terepkerékpár, X2O Oudenaarde, nők
14.55: Terepkerékpár, X2O Oudenaarde, férfiak
16.50: Lovaglás, díjugratás, Global Champions Tour
Eurosport 2
19:45: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, jégtánc
21.25: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, férfiak
Spíler 1
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Manchester United
18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Fajha
20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Aston Villa
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Rayo Vallecano
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Sevilla
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Athletic Bilbao
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Valencia
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Dynamo Dresden
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-VfB Stuttgart
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Bayer Leverkusen
Match 4
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Burnley-Arsenal
18.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Chelsea
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Juventus
November 2., vasárnap
M4 Sport
9.20: Országúti kerékpár, Tour de France EFGH Singapore Criterium
13.00: Labdarúgás, női NB I, MTK Budapest-Ferencváros
15.30: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Újpest
18.00: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Zalaegerszeg
M4 Sport+
17.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, férfiak
19.40: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, jégtánc
Sport 1
5.00 és 9.30: Autósport, TCR, Csucsou, 2. és 3. futam
13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Esbjerg-Borussia Dortmund
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Storhamar HE-Debrecen
21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans
Sport 2
1.00: Baseball, MLB, World Series, 7. mérkőzés, Toronto Blue Jays-Los Angeles Dodgers
17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Besiktas-Fenerbahce
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-SC Braga
Eurosport 1
7.00: Snooker, International Championship
14.30: Atlétika, New York Marathon
Eurosport 2
9.20: Országúti kerékpár, Tour de France EFGH Singapore Criterium
13.40: Terepkerékpár, X2O Lokeren, nők
14.55: Terepkerékpár, X2O Lokeren, férfiak
17.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, férfiak
19.40: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, jégtánc
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Newcastle United
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Bournemouth
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Celta Vigo
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-RCD Espanyol
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Elche
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Mallorca
Arena 4
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, 1. FC Köln-Hamburg
19.00: Amerikaifutball, NFL, Pittsburgh Steelers-Indianapolis Colts
22.15: Amerikaifutball, NFL, Buffalo Bills-Kansas City Chiefs
Match 4
1.30: Autósport, NASCAR XFinity Series, 33. futam, Championship Race
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Hellas Verona-Internazionale
15.00: Tenisz, ATP-torna, Párizs, döntő
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Bologna
21.00: Autósport, NASCAR Cup Series, 36. futam, Championship Race