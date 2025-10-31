Távirányítóval a kézben 1 órája

Fókuszban az Audi ETO BL-meccse és az ETO FC hazai rangadója - íme a hétvége élő sportközvetítései

A megszokott, hatalmas kínálat lesz hétvégén sporteseményekből a televíziókban. Szombaton a női kézilabda BL-ben hazai környezetben játszik fontos mérkőzést az Audi ETO, és sajnos majdnem ezzel egyidőben lép pályára a listavezető Paks ellen az ETO FC a labdarúgó NB I-ben, de látható lesz Szoboszlaiék bajnokija, a Liverpool Aston Villa elleni összecsapása is. Vasárnap folytatódik a futballdömping, de ahogy megszokhattuk, képernyőre kerül több amerikaifoci-meccs is. Íme a pénteki, szombati és vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban.

Október 31., péntek M4 Sport

20.00: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Nyíregyháza

Sport 1

13.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok

Sport 2

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-Alverca

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Girona

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-Borussia Dortmund

Match 4

14.00, 16.30, 19.00, 21.00: Tenisz, ATP-torna, Párizs November 1., szombat M4 Sport

13.00: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-Puskás Akadémia

15.30: Labdarúgás, NB I, ETO FC-Paks A listavezetőt fogadja szombaton az ETO FC. Fotó: Csapó Balázs 18.00: Kézilabda, férfi barátságos mérkőzés, Ausztria-Magyarország

20.00: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-MTK Budapest

M4 Sport+

16.00: Kosárlabda, férfi NB I, Alba Fehérvár-Budapesti Honvéd

18.00: Labdarúgás, szlovák bajnokság, Dunaszerdahely-FC Kassa

19.45: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, jégtánc

21.25: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, férfiak

Sport 1

3.00: Autósport, TCR, Csucsou, időmérő

7.45: Autósport, TCR, Csucsou, 1. futam

13.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Sola HK-Krim Ljubljana

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Győri Audi ETO KC-Metz Fontos meccs vár szombaton a Bajnokok Ligájában az ETO-ra. Fotó: Csapó Balázs 17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Ferencváros-Ikast HB

22.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Milwaukee Bucks-Sacramento Kings

Sport 2

1.00: Baseball, MLB, World Series, 6. mérkőzés, Toronto Blue Jays-Los Angeles Dodgers

15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, alapszakasz, Frölunda-Färjestad

17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Trabzonspor

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Vitória Guimares-SL Benfica

Eurosport 1

13.40: Terepkerékpár, X2O Oudenaarde, nők

14.55: Terepkerékpár, X2O Oudenaarde, férfiak

16.50: Lovaglás, díjugratás, Global Champions Tour

Eurosport 2

19:45: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, jégtánc

21.25: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, férfiak

Spíler 1

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Manchester United

18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Fajha

20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Aston Villa

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Rayo Vallecano

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Sevilla

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Athletic Bilbao

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Valencia

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Dynamo Dresden

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-VfB Stuttgart

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Bayer Leverkusen

Match 4

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Burnley-Arsenal

18.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Chelsea

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cremonese-Juventus November 2., vasárnap M4 Sport

9.20: Országúti kerékpár, Tour de France EFGH Singapore Criterium

13.00: Labdarúgás, női NB I, MTK Budapest-Ferencváros

15.30: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Újpest

18.00: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Zalaegerszeg

M4 Sport+

17.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, férfiak

19.40: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, jégtánc

Sport 1

5.00 és 9.30: Autósport, TCR, Csucsou, 2. és 3. futam

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Esbjerg-Borussia Dortmund

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Storhamar HE-Debrecen

21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans

Sport 2

1.00: Baseball, MLB, World Series, 7. mérkőzés, Toronto Blue Jays-Los Angeles Dodgers

17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Besiktas-Fenerbahce

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-SC Braga

Eurosport 1

7.00: Snooker, International Championship

14.30: Atlétika, New York Marathon

Eurosport 2

9.20: Országúti kerékpár, Tour de France EFGH Singapore Criterium

13.40: Terepkerékpár, X2O Lokeren, nők

14.55: Terepkerékpár, X2O Lokeren, férfiak

17.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, férfiak

19.40: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, jégtánc

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Newcastle United

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Bournemouth

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Celta Vigo

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-RCD Espanyol

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Elche

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Mallorca

Arena 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, 1. FC Köln-Hamburg

19.00: Amerikaifutball, NFL, Pittsburgh Steelers-Indianapolis Colts

22.15: Amerikaifutball, NFL, Buffalo Bills-Kansas City Chiefs

Match 4

1.30: Autósport, NASCAR XFinity Series, 33. futam, Championship Race

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Hellas Verona-Internazionale

15.00: Tenisz, ATP-torna, Párizs, döntő

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Bologna

21.00: Autósport, NASCAR Cup Series, 36. futam, Championship Race

