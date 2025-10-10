A floorball tornán ezúttal hat csapat mérettette meg magát.

A floorball nem csupán sport, valódi közösségformáló ereje van.

Fotó: Csapó Balázs

Kőrösi-Fehér Péter, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség megbízott floorball szakágvezetője így fogalmazott:

„A floorball hasonló, mint a hoki, ehhez azonban nem kell tudni korcsolyázni. A labda nem korong alakú, hanem lyukacsos, kerek, könnyű műanyag, és a játékhoz egy szintén könnyű, speciális ütőt használunk. A pályán négy plusz egyes felállásban játszunk. Közülük három játékos speciális, enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos. Kettő partnerjátékosnak pedig nem muszáj szakértői véleménnyel rendelkeznie. Ők közösen, egymást segítve dolgoznak a csapatban.”

A floorball összeköti a sportolókat

A sport itt nem csupán mozgás vagy verseny: híd az emberek között. A közös játék során a sportolók nemcsak technikai tudásukat fejlesztik, hanem önbecsülést, kitartást és barátságokat is szereznek. A pályán nincsenek különbségek – csak közös célok és közös örömök. Az esemény évről évre azt bizonyítja, hogy a sport képes lebontani a társadalmi falakat, és megmutatni, mennyi érték rejlik minden emberben, ha lehetőséget kap a kibontakozásra.

Győr évek óta otthona az MSOSZ versenyeinek, és a város méltán vált a sportág egyik legfontosabb helyszínévé. A Bercsényi-iskola ideális környezetet biztosított most is, ahol a hétcsapatos torna során – még a betegségek miatti visszalépések ellenére is – igazi sportélményben részesülhettek a résztvevők.

„Minél többször találkoznak a sport iránt érdeklődők a speciális sportolók eseményeivel, annál inkább megértik, milyen elképesztő teljesítményt nyújtanak ezek a gyerekek"

– hangsúlyozta Kőrösi-Fehér Péter.

Csak úgy tudjuk felnyitni az emberek szemét, ha nyitottak arra a csodálatos dologra, amit ezek a gyerekek csinálnak.

Az ilyen események nemcsak sporteredményekről szólnak, hanem arról is, hogy közösen tanuljuk meg: az elfogadás nem kiváltság, hanem kötelesség. A floorball-pályán minden gól, minden taps, minden mosoly egy-egy lépés afelé, hogy befogadóbb, érzékenyebb társadalmat építsünk.