1 órája
Az elfogadás nem kiváltság, hanem kötelesség
A győri Bercsényi-iskolában rendezték meg az idei Országos Floorball Tornát, amely nem csupán sportesemény volt, hanem egyben az elfogadás és az érzékenyítés ünnepe is. A rendezvény célja, hogy lehetőséget adjon az értelmi fogyatékossággal élő és tanulásban akadályozott sportolók, valamint partner játékosaik számára a közös játékra, miközben népszerűsíti a floorball sportágat és annak közösségformáló erejét.
A floorball tornán ezúttal hat csapat mérettette meg magát.
Kőrösi-Fehér Péter, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség megbízott floorball szakágvezetője így fogalmazott:
„A floorball hasonló, mint a hoki, ehhez azonban nem kell tudni korcsolyázni. A labda nem korong alakú, hanem lyukacsos, kerek, könnyű műanyag, és a játékhoz egy szintén könnyű, speciális ütőt használunk. A pályán négy plusz egyes felállásban játszunk. Közülük három játékos speciális, enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos. Kettő partnerjátékosnak pedig nem muszáj szakértői véleménnyel rendelkeznie. Ők közösen, egymást segítve dolgoznak a csapatban.”
A floorball összeköti a sportolókat
A sport itt nem csupán mozgás vagy verseny: híd az emberek között. A közös játék során a sportolók nemcsak technikai tudásukat fejlesztik, hanem önbecsülést, kitartást és barátságokat is szereznek. A pályán nincsenek különbségek – csak közös célok és közös örömök. Az esemény évről évre azt bizonyítja, hogy a sport képes lebontani a társadalmi falakat, és megmutatni, mennyi érték rejlik minden emberben, ha lehetőséget kap a kibontakozásra.
Győr évek óta otthona az MSOSZ versenyeinek, és a város méltán vált a sportág egyik legfontosabb helyszínévé. A Bercsényi-iskola ideális környezetet biztosított most is, ahol a hétcsapatos torna során – még a betegségek miatti visszalépések ellenére is – igazi sportélményben részesülhettek a résztvevők.
„Minél többször találkoznak a sport iránt érdeklődők a speciális sportolók eseményeivel, annál inkább megértik, milyen elképesztő teljesítményt nyújtanak ezek a gyerekek"
– hangsúlyozta Kőrösi-Fehér Péter.
Csak úgy tudjuk felnyitni az emberek szemét, ha nyitottak arra a csodálatos dologra, amit ezek a gyerekek csinálnak.
Az ilyen események nemcsak sporteredményekről szólnak, hanem arról is, hogy közösen tanuljuk meg: az elfogadás nem kiváltság, hanem kötelesség. A floorball-pályán minden gól, minden taps, minden mosoly egy-egy lépés afelé, hogy befogadóbb, érzékenyebb társadalmat építsünk.
Országos Floorball TornaFotók: Csapó Balázs