október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Speciális sportok

1 órája

Az elfogadás nem kiváltság, hanem kötelesség

Címkék#Magyar Speciális Olimpiai Szövetség#Kőrösi-Fehér Péter#verseny

A győri Bercsényi-iskolában rendezték meg az idei Országos Floorball Tornát, amely nem csupán sportesemény volt, hanem egyben az elfogadás és az érzékenyítés ünnepe is. A rendezvény célja, hogy lehetőséget adjon az értelmi fogyatékossággal élő és tanulásban akadályozott sportolók, valamint partner játékosaik számára a közös játékra, miközben népszerűsíti a floorball sportágat és annak közösségformáló erejét.

Venesz Klaudia

A floorball tornán ezúttal hat csapat mérettette meg magát.

floorball
A floorball nem csupán sport, valódi közösségformáló ereje van.
Fotó: Csapó Balázs

Kőrösi-Fehér Péter, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség megbízott floorball szakágvezetője így fogalmazott:
„A floorball hasonló, mint a hoki, ehhez azonban nem kell tudni korcsolyázni. A labda nem korong alakú, hanem lyukacsos, kerek, könnyű műanyag, és a játékhoz egy szintén könnyű, speciális ütőt használunk. A pályán négy plusz egyes felállásban játszunk. Közülük három játékos speciális, enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos. Kettő partnerjátékosnak pedig nem muszáj szakértői véleménnyel rendelkeznie. Ők közösen, egymást segítve dolgoznak a csapatban.”

A floorball összeköti a sportolókat

A sport itt nem csupán mozgás vagy verseny: híd az emberek között. A közös játék során a sportolók nemcsak technikai tudásukat fejlesztik, hanem önbecsülést, kitartást és barátságokat is szereznek. A pályán nincsenek különbségek – csak közös célok és közös örömök. Az esemény évről évre azt bizonyítja, hogy a sport képes lebontani a társadalmi falakat, és megmutatni, mennyi érték rejlik minden emberben, ha lehetőséget kap a kibontakozásra.

Győr évek óta otthona az MSOSZ versenyeinek, és a város méltán vált a sportág egyik legfontosabb helyszínévé. A Bercsényi-iskola ideális környezetet biztosított most is, ahol a hétcsapatos torna során – még a betegségek miatti visszalépések ellenére is – igazi sportélményben részesülhettek a résztvevők.

„Minél többször találkoznak a sport iránt érdeklődők a speciális sportolók eseményeivel, annál inkább megértik, milyen elképesztő teljesítményt nyújtanak ezek a gyerekek" 

– hangsúlyozta Kőrösi-Fehér Péter. 

Csak úgy tudjuk felnyitni az emberek szemét, ha nyitottak arra a csodálatos dologra, amit ezek a gyerekek csinálnak.

Az ilyen események nemcsak sporteredményekről szólnak, hanem arról is, hogy közösen tanuljuk meg: az elfogadás nem kiváltság, hanem kötelesség. A floorball-pályán minden gól, minden taps, minden mosoly egy-egy lépés afelé, hogy befogadóbb, érzékenyebb társadalmat építsünk.

Országos Floorball Torna

Fotók: Csapó Balázs

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu