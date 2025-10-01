3 órája
Sopronban kezdődött az őszi curling roadshow
A közelmúltban az egyik legnépszerűbb téli sport termi szakágának népszerűsítése kezdődött meg. Az őszi floor curling roadshow első állomása Sopronban volt.
Több iskolából is érkeztek az őszi floor curling roadshow soproni állomására.
A Magyar Curling Szövetség és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (Fodisz) együttműködésével folytatódott a sportág népszerűsítő sorozat. Az őszi floor curling roadshow első állomása a soproni Kozmutza EGYMI volt. A rendezvény keretében a fogyatékossággal élők és kortársaik egyaránt megismerkedhettek a beltéri játékban rejlő lehetőségekkel.
A rendezvényen a Kuzmutzás diákokon kívül részt vettek még:
- a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó és felső tagozatos tanulói
- a soproni Széchenyi István Gimnázium tanulói
- a soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum diákjai
- és a csornai Arany EGYMI tanulói.
A résztvevőket Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere köszöntötte, aki elmondta, szívesen látják a sportos programokat, mert a város életében kiemelt szerepet kap a sportélet támogatása, melynek szerves részét képzi a fogyatékossággal élők sportja is.
Rozgonyi Gergely szövetségi edző képviselte a szakági szövetséget, ő volt, aki a fiatalokat megismertette a játék alapvető szabályaival és szépségeivel. A közel 150 gyerek nemcsak a tornateremben felállított két pályán mérhette össze tudását, hanem az aulában elhelyezett asztali curlingeken is gyakorolhatta a frissen megszerzett ismereteit.
Horváth Lászlóné, az intézményvezetője elmondta: „Szívesen voltunk házigazdái az eseménynek, mert rendkívül fontosnak tartjuk a kortárs csoportok érzékenyítést. Külön öröm volt számunkra, hogy a diákok iskolánk falai közt lehettek részesei a szemléletformálásnak, és láthattak bele tanulóink életébe.”
A Széchenyi István Egyetem Apáczai Karának adjunktusa és az EMBERsÉG DSE elnöke, dr. Kertész Tamás szerint: „A floor curling remek lehetőséget biztosít a tipikus és atipikus fejlődésű gyermekek verseny és szabadidősportjának szélesítéséhez. Az egyszerű játékszabályok, a biztonságos, sikerélményt adó játék az inkluzivitás támogató is képes nagyban elősegíteni.”
A floor curling roadshow plakátja a helyszínekkel