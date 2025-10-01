Sopronban kezdődött az őszi curling roadshow

A Magyar Curling Szövetség és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (Fodisz) együttműködésével folytatódott a sportág népszerűsítő sorozat. Az őszi floor curling roadshow első állomása a soproni Kozmutza EGYMI volt. A rendezvény keretében a fogyatékossággal élők és kortársaik egyaránt megismerkedhettek a beltéri játékban rejlő lehetőségekkel.

Több iskolából is érkeztek az őszi floor curling roadshow soproni állomására.

A rendezvényen a Kuzmutzás diákokon kívül részt vettek még:

a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó és felső tagozatos tanulói

a soproni Széchenyi István Gimnázium tanulói

a soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum diákjai

és a csornai Arany EGYMI tanulói.

A résztvevőket Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere köszöntötte, aki elmondta, szívesen látják a sportos programokat, mert a város életében kiemelt szerepet kap a sportélet támogatása, melynek szerves részét képzi a fogyatékossággal élők sportja is.

Rozgonyi Gergely szövetségi edző képviselte a szakági szövetséget, ő volt, aki a fiatalokat megismertette a játék alapvető szabályaival és szépségeivel. A közel 150 gyerek nemcsak a tornateremben felállított két pályán mérhette össze tudását, hanem az aulában elhelyezett asztali curlingeken is gyakorolhatta a frissen megszerzett ismereteit.

Horváth Lászlóné, az intézményvezetője elmondta: „Szívesen voltunk házigazdái az eseménynek, mert rendkívül fontosnak tartjuk a kortárs csoportok érzékenyítést. Külön öröm volt számunkra, hogy a diákok iskolánk falai közt lehettek részesei a szemléletformálásnak, és láthattak bele tanulóink életébe.”

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Karának adjunktusa és az EMBERsÉG DSE elnöke, dr. Kertész Tamás szerint: „A floor curling remek lehetőséget biztosít a tipikus és atipikus fejlődésű gyermekek verseny és szabadidősportjának szélesítéséhez. Az egyszerű játékszabályok, a biztonságos, sikerélményt adó játék az inkluzivitás támogató is képes nagyban elősegíteni.”

A floor curling roadshow plakátja a helyszínekkel