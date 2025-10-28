1 órája
Fiatalokkal fogadja a sereghajtót az Audi ETO
A még pont nélküli sereghajtó ellen zárja a hónapot a Győri Audi ETO KC, amely kedden 18 órától a Kozármislenyt fogadja a K&H női kézilabdaliga 7. fordulójában.
Rédecsi Polett
Fotó: gyorietokc.hu
„Minden ellenfelünkkel tisztelettel kell bánnunk, ugyanakkor ez az összecsapás újabb lehetőséget biztosít nekem vezetőedzőként, hogy a fiatal akadémistáknak nagyobb szerepet adjak. Egyúttal ezen a mérkőzésen lehetőségünk adódhat még finomhangolni a játékunk bizonyos elemeit a hétvégi BL-meccset megelőzően” – nyilatkozta a találkozó kapcsán klubja honlapján Per Johansson, az Audi ETO svéd vezetőedzője.
Rédecsi Polett az előző idényből a másodosztályból viszonylag friss emlékeket őriz az aktuális ellenfélről:
„A Kozármisleny várhatóan fiatal, de nagyon lelkes játékoskerettel lép majd pályára. Nekünk, akadémistáknak nagyon motiváló, hogy ilyen sok játéklehetőséget kapunk, és igyekszünk minden egyes percet a lehető legjobban kihasználni” – fogalmazott a gyorietokc.hu-n az ifjú irányító.
(forrás: gyorietokc.hu)