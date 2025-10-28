Fiatalokkal fogadja a sereghajtót az Audi ETO

„Minden ellenfelünkkel tisztelettel kell bánnunk, ugyanakkor ez az összecsapás újabb lehetőséget biztosít nekem vezetőedzőként, hogy a fiatal akadémistáknak nagyobb szerepet adjak. Egyúttal ezen a mérkőzésen lehetőségünk adódhat még finomhangolni a játékunk bizonyos elemeit a hétvégi BL-meccset megelőzően” – nyilatkozta a találkozó kapcsán klubja honlapján Per Johansson, az Audi ETO svéd vezetőedzője.

Rédecsi Polett az előző idényből a másodosztályból viszonylag friss emlékeket őriz az aktuális ellenfélről:

„A Kozármisleny várhatóan fiatal, de nagyon lelkes játékoskerettel lép majd pályára. Nekünk, akadémistáknak nagyon motiváló, hogy ilyen sok játéklehetőséget kapunk, és igyekszünk minden egyes percet a lehető legjobban kihasználni” – fogalmazott a gyorietokc.hu-n az ifjú irányító.

(forrás: gyorietokc.hu)