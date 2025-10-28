október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Fiatalokkal fogadja a sereghajtót az Audi ETO

Címkék#kézilabda#Audi ETO KC#Per Johansson

A még pont nélküli sereghajtó ellen zárja a hónapot a Győri Audi ETO KC, amely kedden 18 órától a Kozármislenyt fogadja a K&H női kézilabdaliga 7. fordulójában.

Fiatalokkal fogadja a sereghajtót az Audi ETO

Rédecsi Polett

Fotó: gyorietokc.hu

„Minden ellenfelünkkel tisztelettel kell bánnunk, ugyanakkor ez az összecsapás újabb lehetőséget biztosít nekem vezetőedzőként, hogy a fiatal akadémistáknak nagyobb szerepet adjak. Egyúttal ezen a mérkőzésen lehetőségünk adódhat még finomhangolni a játékunk bizonyos elemeit a hétvégi BL-meccset megelőzően” – nyilatkozta a találkozó kapcsán klubja honlapján Per Johansson, az Audi ETO svéd vezetőedzője.

Rédecsi Polett az előző idényből a másodosztályból viszonylag friss emlékeket őriz az aktuális ellenfélről: 

„A Kozármisleny várhatóan fiatal, de nagyon lelkes játékoskerettel lép majd pályára. Nekünk, akadémistáknak nagyon motiváló, hogy ilyen sok játéklehetőséget kapunk, és igyekszünk minden egyes percet a lehető legjobban kihasználni” – fogalmazott a gyorietokc.hu-n az ifjú irányító.

(forrás: gyorietokc.hu)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu