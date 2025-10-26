46 perce
Fertőszentmiklósi szép napok
Évtizedekkel a siker után is köszöntötték a bajnokcsapat tagjait.
Sporttörténeti szempontból jeles napokat éltek át Fertőszentmiklóson 1967-ben. A labdarúgócsapat abban az esztendőben váratlanul megnyerte a Győr-Sopron megyei első osztály bajnokságát, noha az előző években inkább a mezőny második feléhez tartozott.
A bajnokság első fele azonban nagyszerűen telt a Fertőszentmiklós számára és az élen kezdhették meg az őszi folytatást: "A hosszú idő óta élen lévő Fertőszentmiklós vívta ki a tavaszi elsőséget."
A bajnokság egyik fontos győzelme volt, amikor az éllovas Fertőszentmiklós 3:0-ra verte a Győri Postást Győrött. A nagy érdeklődéssel várt rangadón a vendégcsapat szerzett vezetést Horváth révén, majd Pirger Zoltán percei következtek. De micsoda percek! A 26.-ban Steiner–Horváth akció végén kapáslövése a jobb felső sarokban kötött ki, majd a 73.-ban Buzonits szabadrúgása után a meglepett kapus mellett közelről lőtt a hálóba. Ugyancsak emlékezetes volt a Győri Textiles ellen a régi vagongyári ETO-pályán lejátszott nehéz mérkőzés, amelyen Pirger a gyengébbik lábával hatalmas gólt ragasztott a jobb felső sarokba.
A huzamosabb ideje az első helyen álló Fertőszentmiklós az utolsó előtti fordulóban tizennegyedik egy gólos győzelmét aratta - a Győri Mezőgépet győzte le 1:0-ra -, s ezzel bebiztosította helyét az élen.
Novemberben a bajnoki címet ünnepelhették Fertőszentmiklóson. Az aranyérmes együttes az 51 rúgott gól mellett mindössze 15-öt kapott, ez is mutatja, hogy kiváló védelem állta az ellenfelek rohamait.
"Feltétlenül értékelendő a két évvel ezelőtt még kiesés ellen harcoló Fertőszentmiklós nagy javulása" - írta értékelésében a Kisalföld.
Érdekesség, hogy az együttesben Bella József kapus volt a legidősebb a maga 29 évével, nyolc játékos életkora pedig 18–21 év közötti volt.
Az elsősorban a helyi nádgazdaság támogatását élvező Fertőszentmiklós mérkőzései népszerűek voltak a községben. A visszaemlékezések szerint gyakran 1000–1500 szurkoló vette körül a pályát, de a szomszédvárak (Petőháza, Fertőd, Kapuvár) ellen nem volt ritka a 2000 néző sem.
Maga a csapat egy összetartó, szinte baráti társaság volt, együtt maradtak a kilencven percek után „hosszabbításokban” is.
A Fertőszentmiklós bajnokcsapatának tagjai:
Ábrahám Gyula, Ábrahám István, Ábrahám I Sándor, Ábrahám II Sándor, Bella József, Bokori Árpád, Bors József, Buzonits Ferenc, Fábián József, Horváth István, Horváth Miklós, Kalmár Ernő, Laknerfi Ernő, Pirger Zoltán, Ratatics Sándor, Steiner Jenő, Ternyák Géza. Edző: Kummer Ernő.
Megyei I. osztály, végeredmény, 1967
1 Fertőszentmiklós 30 22 5 3 51:15 49
2 Győri Elektromos 30 20 6 4 69:21 46
3 Kapuvár 30 16 9 5 68:27 41
4 Soproni FAC 30 18 5 7 60:29 41
5 Győri Postás 30 17 6 7 63:39 40
6 Soproni Postás 30 14 8 8 55:40 36
7 Győri Mezőgép 30 14 7 9 69:27 35
8 Csorna 30 13 4 13 65:41 30
9 Soproni Vasas 30 11 7 12 56:50 29
10 Öttevény 30 10 8 12 33:56 28
11 Győri Textiles 30 10 7 13 42:40 27
12 Mosonszentjános 30 6 11 13 38:41 23
13 Győri Pamutszövő 30 7 5 18 35:73 19
14 Farád 30 5 4 21 28:97 14
15 Beled 30 5 3 22 31:87 13
16 Brennbergbánya 30 2 5 23 25:106 9
A Fertőszentmiklósi SE utána négy évig az NB III, Északnyugati csoportban szerepelt.