Fertőszentmiklósi szép napok

Sporttörténeti szempontból jeles napokat éltek át Fertőszentmiklóson 1967-ben. A labdarúgócsapat abban az esztendőben váratlanul megnyerte a Győr-Sopron megyei első osztály bajnokságát, noha az előző években inkább a mezőny második feléhez tartozott.

A Fertőszentmiklós SE zászlaja.

A bajnokság első fele azonban nagyszerűen telt a Fertőszentmiklós számára és az élen kezdhették meg az őszi folytatást: "A hosszú idő óta élen lévő Fertőszentmiklós vívta ki a tavaszi elsőséget."

A bajnokság egyik fontos győzelme volt, amikor az éllovas Fertőszentmiklós 3:0-ra verte a Győri Postást Győrött. A nagy érdeklődéssel várt rangadón a vendégcsapat szerzett vezetést Horváth révén, majd Pirger Zoltán percei következtek. De micsoda percek! A 26.-ban Steiner–Horváth akció végén kapáslövése a jobb felső sarokban kötött ki, majd a 73.-ban Buzonits szabadrúgása után a meglepett kapus mellett közelről lőtt a hálóba. Ugyancsak emlékezetes volt a Győri Textiles ellen a régi vagongyári ETO-pályán lejátszott nehéz mérkőzés, amelyen Pirger a gyengébbik lábával hatalmas gólt ragasztott a jobb felső sarokba.

A huzamosabb ideje az első helyen álló Fertőszentmiklós az utolsó előtti fordulóban tizennegyedik egy gólos győzelmét aratta - a Győri Mezőgépet győzte le 1:0-ra -, s ezzel bebiztosította helyét az élen.

Novemberben a bajnoki címet ünnepelhették Fertőszentmiklóson. Az aranyérmes együttes az 51 rúgott gól mellett mindössze 15-öt kapott, ez is mutatja, hogy kiváló védelem állta az ellenfelek rohamait.

"Feltétlenül értékelendő a két évvel ezelőtt még kiesés ellen harcoló Fertőszentmiklós nagy javulása" - írta értékelésében a Kisalföld.

Érdekesség, hogy az együttesben Bella József kapus volt a legidősebb a maga 29 évével, nyolc játékos életkora pedig 18–21 év közötti volt.

Az elsősorban a helyi nádgazdaság támogatását élvező Fertőszentmiklós mérkőzései népszerűek voltak a községben. A visszaemlékezések szerint gyakran 1000–1500 szurkoló vette körül a pályát, de a szomszédvárak (Petőháza, Fertőd, Kapuvár) ellen nem volt ritka a 2000 néző sem.