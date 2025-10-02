Hatvanéves bajnokcsapat Fertődön

Fehérvári Alfréd köztiszteletben álló emberként – elsősorban gazdag játékosmúltja, eredményei révén – érkezett Fertődre és még inkább azzá vált, amikor sikeres munkája végén távozott a községből. Fél év alatt ütőképes együttest kovácsolt a zömében fiatalokból álló csapatból. A megfelelő erőnlét mellett taktikailag is igyekezett a lehető legjobban felkészíteni a csapatát. Következetes, kemény munkával elérte, hogy a Fertődi Medosz utcahosszal nyerte meg a bajnokságot.

A Fertőd SC zászlója.

A Fertő mentiek egyik legnagyobb ellenlábasa a Győri Elektromos volt. Sokáig kemény csatát vívtak velük is, másokkal is, mert a „kis Fertődnek” olykor az ellenszéllel is meg kellett küzdeni. A Tromossal Győrött az ETO külső salakos pályáján vívott mérkőzésük félbe is szakadt, mert 1–0-ás hazai vezetésnél a Fertőd kapusa egy belépő nyomán súlyos sérülést szenvedett és ezért Fehérvári edző lehívta a csapatát a játéktérről.

A száj- és körömfájás miatt elrendelt egészségügyi zárlat miatt számos mérkőzés elmaradt, de mivel a bajnoki cím, illetve a kiesés sorsa eldőlt, így a téliesre fordult időben csonkán fejezték be a bajnokságot. Földesi Lajos, a megyei szövetség elnöke szerint ez volt a legkézenfekvőbb megoldás. A szövetség évzáróján Fenessy József főtitkár értékelte az évet, majd a vezetők átadták az érmeket, valamint a díszes serleget a Fertőd csapatának.

A fertődi egy híresen összetartó társaság volt, amelynek a tagjai szerettek mulatni, ebben sem is volt hiány a bajnokság megnyerésekor. A csapat jó szerepléséhez Szántó Jenő, az akkori állami gazdaság főkönyvelője teremtette meg a gazdasági keretet. Pénzt ugyan nem kaptak a játékosok, de a kornak megfelelően „más ellátmányban” nem szenvedtek hiányt.

A csapat később az NB III Északnyugati csoportjában is megállta a helyét, a bemutatkozó hazai mérkőzésén 6–2-re verte a Kőszeget és egy ideig vezette a bajnoki táblázatot is.

A Fertőd csapata a hatvanas években.

A fertődi bajnokcsapatnak

több kulcsfigurája volt, az egyikük Turi Lajos, aki később polgármesterségig vitte, de említhetnénk Szalay Ernőt (Szaszát), aki hol a kapuban, hol a középcsatár posztján jeleskedett. Vékony, magas termetével elegánsan őrködött a gólvonal előtt, ám ha kellett, akkor támadóként is megtette a magáét, volt, hogy négy gólt lőtt egy mérkőzésen.

A megyei bajnokságot nyert együttes oszlopos tagjai voltak: Ankhelyi Miklós és Kertész Árpád kapusok, Szováti László, Molnár Károly, Megyeri Jenő, Marton Dénes, Nagy Zoltán, Jakab János, Farkas István, Turi Lajos, Ankhelyi Mihály, Szalay Ernő, Szédely Gábor és Balogh Imre. A csapatban több-kevesebb szerepet kapott: Köő József, Szeidl Sándor, Pintér Pál, Fekete Imre és Horváth Vilmos.

