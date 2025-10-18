október 18., szombat

Kosárlabda

44 perce

Felpörögne az UNI Győr

Az UNI Győr szombaton 17 órakor a TFSE-MTK-t fogadja a női NB I-ben.

Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina

A győriek idegenben – a BEAC és a Csata vendégeként – kikaptak, hazai környezetben – a DKKA és a BKG ellen – győztek. A hazai pálya előnye most is mellettük szólhat, és bár a TFSE ellen szinte sosem játszottak könnyű mérkőzéseket, a két csapat múltja is a győrieknek kedvez, hiszen 16 győzelem mellett mindössze kétszer szenvedtek vereséget. Az előző szezonban a Magyar Kupa elődöntőjében is találkozot a két csapat. Ott a nagyszünetben már 49–28-ra is vezetett, a vége izgalmas lett, de végül 74–67-re győzött és végül ezüstérmes lett az UNI Győr. Az biztos, bármi is történt a korábbi években, idén az eddigi legnehezebb hazai meccs előtt áll az UNI Győr.

„Nyáron a felkészülés során szoros mérkőzésen a végjátékban kikaptunk a TFSE-től. Most azonban egy másik meccs lesz, igaz, ellenfelünk nem lett gyengébb, hiszen érkezett hozzájuk egy külföldi center. Nálunk továbbra is a fiatalok beépítése a fő cél, ami eddig úgy érzem, egész jól működött. Jól szállnak be a játékosok, lehet rájuk számítani. Amiben bízhatunk, hogy hazai pályán játszunk, de a remélt sikerhez szükség lesz a jó védekezésre, nagy kérdés lesz, mennyire tudunk felpörögni” – emelte ki klubja honlapján Fűzy-Antolovics Adél, a győriek vezetőedzője.
 

