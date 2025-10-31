október 31., péntek

Kézilabda

1 órája

„Félelmetes az Audi ETO védekezése” - mondja a Metz gyönyörű magyar átlövője

Címkék#kézilabda#Audi ETO KC#Albek Anna#Metz#Bajnokok Ligája

Albek Anna, a francia Metz HB jobbátlövője szerint félelmetes a védekezése szombati ellenfelüknek, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának.

Mindkét együttes megnyerte eddigi összes mérkőzését a mostani idényben, a BL csoportkörének hatodik fordulójában esedékes rangadójuk pedig szombaton 16 órakor kezdődik az Audi-arénában.
„Nem lesz egyszerű dolgunk, főleg idegenben. Az ETO nagyon komoly erőt képvisel, nem véletlen, hogy hozzánk hasonlóan veretlen. A védekezésüket félelmetes nézni, de a támadójátékuk is nagyon extra” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornán a válogatott átlövő Albek Anna, aki idén nyáron igazolt a Vámos Petrát is foglalkoztató francia bajnoki címvédőhöz.

Albek Anna Mosonmagyaróvárról igazolt Franciaországba.
Fotó: Instagram

Hozzátette, ha tartják magukat a megbeszéltekhez és a taktikához, akkor ők jönnek ki győztesként a mérkőzésből. Mint mondta, nagyon izgalmas meccsre számít, szerinte fej fej mellett haladnak majd a csapatok, és millimétereken, illetve másodperceken fognak múlni a döntések.

Nagyon hiszünk az edzésmunkában, minden eshetőségre és minden kimenetelre felkészülünk, akár az ellenfél támadásairól van szó, akár a miénkről. Az edzőnk nagyon precíz és motivált, jó felfogású csapatunk van. A játékosaink olyan kvalitásokkal rendelkeznek, hogy bármit meg tudunk valósítani, amit kér

– szögezte le.

 

