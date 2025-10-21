október 21., kedd

Orsolya névnap

16°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

36 perce

Fejet hajtottak Győrben a Titánok

Címkék#Andersen Liga#UNI Győr ETO HC#jégkorong

Az Széchenyi István Egyetem felnőtt jégkorongcsapata, az UNI Győr ETO HC újabb győzelmet aratott az Andersen Ligában, miután hazai pályán legyőzte az Egerszegi Titánokat a Győri Egyetemi Jégsport Központban. A zöld-fehérek végig dominálták a mérkőzést, és magabiztos, érett játékkal tartották otthon a három pontot.

UNI Győr ETO HC–Egerszegi Titánok: 5–0 (2–0, 3–0, 0–0)
Gólszerzők: Szűcs (2), Koczkás, Csölle, Beck

A találkozó már az első percekben győri fölényt hozott: Szűcs István a 3. percben megszerezte a vezetést, majd a harmad végén újra betalált, így két góljával tökéletes nyitányt biztosított a csapatnak. A második játékrészben sem változott a játék képe: Koczkás Márk emberelőnyben növelte az előnyt, majd Csölle Dániel és Beck Szabolcs is eredményes volt, ezzel 5–0-s állásnál mehettek pihenőre a felek.  A harmadik harmadban már nem született gól, de a győriek továbbra is teljes kontroll alatt tartották a mérkőzést, és kapott gól nélküli sikert könyvelhettek el.

A győriek nagyszerűen menetelnek az Andersen Ligában.
Fotó: unigyoretohc.hu

A győzelem azt is jelenti, hogy négy forduló után már csak két csapat maradt veretlen az Andersen Ligában: a Lehel HC és az UNI Győr ETO HC. A győriek ezzel továbbra is az élmezőnyben, a legjobb formában lévő csapatok között folytatják szereplésüket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu