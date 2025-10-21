Fejet hajtottak Győrben a Titánok

UNI Győr ETO HC–Egerszegi Titánok: 5–0 (2–0, 3–0, 0–0)

Gólszerzők: Szűcs (2), Koczkás, Csölle, Beck

A találkozó már az első percekben győri fölényt hozott: Szűcs István a 3. percben megszerezte a vezetést, majd a harmad végén újra betalált, így két góljával tökéletes nyitányt biztosított a csapatnak. A második játékrészben sem változott a játék képe: Koczkás Márk emberelőnyben növelte az előnyt, majd Csölle Dániel és Beck Szabolcs is eredményes volt, ezzel 5–0-s állásnál mehettek pihenőre a felek. A harmadik harmadban már nem született gól, de a győriek továbbra is teljes kontroll alatt tartották a mérkőzést, és kapott gól nélküli sikert könyvelhettek el.

A győriek nagyszerűen menetelnek az Andersen Ligában.

Fotó: unigyoretohc.hu