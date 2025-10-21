45 perce
Fejet hajtottak Győrben a Titánok
Az Széchenyi István Egyetem felnőtt jégkorongcsapata, az UNI Győr ETO HC újabb győzelmet aratott az Andersen Ligában, miután hazai pályán legyőzte az Egerszegi Titánokat a Győri Egyetemi Jégsport Központban. A zöld-fehérek végig dominálták a mérkőzést, és magabiztos, érett játékkal tartották otthon a három pontot.
UNI Győr ETO HC–Egerszegi Titánok: 5–0 (2–0, 3–0, 0–0)
Gólszerzők: Szűcs (2), Koczkás, Csölle, Beck
A találkozó már az első percekben győri fölényt hozott: Szűcs István a 3. percben megszerezte a vezetést, majd a harmad végén újra betalált, így két góljával tökéletes nyitányt biztosított a csapatnak. A második játékrészben sem változott a játék képe: Koczkás Márk emberelőnyben növelte az előnyt, majd Csölle Dániel és Beck Szabolcs is eredményes volt, ezzel 5–0-s állásnál mehettek pihenőre a felek. A harmadik harmadban már nem született gól, de a győriek továbbra is teljes kontroll alatt tartották a mérkőzést, és kapott gól nélküli sikert könyvelhettek el.
A győzelem azt is jelenti, hogy négy forduló után már csak két csapat maradt veretlen az Andersen Ligában: a Lehel HC és az UNI Győr ETO HC. A győriek ezzel továbbra is az élmezőnyben, a legjobb formában lévő csapatok között folytatják szereplésüket.