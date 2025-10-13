Fehér Miki 25 évvel ezelőtt triplázott a válogatottban

Fehér "Miki", az ETO saját nevelésű labdarúgója sajnálatosan fiatalon hunyt el, ennek ellenére mély nyomott hagyott maga után. Egy mérkőzésen három gólt szerzett, amit a modernkori magyar futballban kevesen mondhatnak el magukról.

Fehér Miki Litvánia ellen triplázott.

A napokban múlt huszonöt esztendeje, hogy triplázott a litvánok ellen: 2000. október 11-én Kaunasban a magyar válogatott 6-1-re győzte le a házigazda Litvániát. Másnap ő szerepelt a Nemzeti Sport címlapján:

A sportnapilap segítségével idézzük fel Fehér "Miki" góljait.

36. perc: Lisztes szabadrúgásból ívelt be a bal oldalról, alitván kaputól 25 méterre, Fehér Miklós fejjel Horváth Ferencet játszotta meg, aki azonnal visszastukkolta a labdát, Fehér Miklós pedig jobb lábbal, hat méterről a kapu közepébe vágta válogatottunk második találatát. 0 -2. 62. perc: Gleveckas hibázotthatalmasat a litván kaputól 25méterre, középen, Fehér Miklós elvette tőle a labdát, a jobbösszekötő helyén kapura húzott, és 15 méterről, jobb lábbal a jobb alsó sarokba bombázott. 0-3. 72. perc: Hamar a bal oldalról ívelt középre, Fehér Miklóspedig tizennégy méterről, középről, a jobb alsó sarokba bólintotta a labdát. 1-5.

Az egyéni bírálatban így írtak róla:

FEHÉR MIKLÓS gyorsan kiharcolt egy tizenegyest, és az átlépős trükk kulcsmomentumvolt az első magyar gól előtt, a másodikat pedig magára vállalta, kapásból védhetetlenül bombázott a léc alá. Kapufájánál passzolni kellett volna, második gólja viszont már végképp a mezőny fölé emelte, a harmadik már hab volt a tortán.

A magyar válogatottban összesen 7 gólt ért el.

A Benfica játékosaként 2004. január 25-én mérkőzés közben a pályán halt meg.