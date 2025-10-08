október 8., szerda

Koppány névnap

Kézilabda

18 perce

Fazekas Máté Győrből Szegedre igazolt

Címkék#győri#Fazekas Máté#ETO University HT#Szeged#NB I

Kisalföld.hu
Fazekas Máté Győrből Szegedre igazolt

Fazekas Máté utánpótlás-válogatott irányító a győri ETO University HT férfi csapatától az OTP Bank-Pick Szegedhez igazolt szerdán.

Fazekas
Fazekas Máté, az ETO (volt) játékosa. Fotó: Mekli Zoltan R5

A győri klub honlapján hangsúlyozták, hogy nem kölcsönadásról van szó, mivel a sportoló és a magyar férfi kézilabdázás érdekeit szem előtt tartva hozzájárultak az azonnali, végleges átigazoláshoz.

Fazekas az előző idényben 28 tétmérkőzésen 44 gólt lőtt győri színekben, a mostani szezonban pedig négy találkozón háromszor talált be. A Magyar Kupa-címvédő szegedi klub honlapja szerint a 19 éves irányító szerződése 2027 nyaráig szól.

"Jelenleg két irányítónk, Janus Dadi Smárason és Lazar Kukic is sérült, mindketten a rehabilitációjukat végzik, ezért volt fontos, erre a posztra játékost igazoljunk. A Győr mindenben partner volt, köszönet jár ezért a korrekt együttműködésért" - mondta Kiss Bence cégvezető.

Fazekas Máté

Gummersbachban született, az Éles KISE csapatában ismerkedett meg a sportág alapjaival, majd a Fejér-B.Á.L. Veszprém színeiben mutatkozott be az NB I-ben, és ezt követően került Győrbe. 

Több korosztályos válogatottnak is meghatározó alakja volt: bronzérmet nyert az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, tavaly bronzérmes lett az ifjúsági Európa-bajnokságon, idén pedig hetedik az ifjúsági világbajnokságon.

 

