A győri Fángli Henrietta remekelt Torontóban

A torontói Pan Am Sports Centre adott otthont a World Aquatics Swimming World Cup 2025 záróállomásának október 23. és 25. között, ahol a világ úszósportjának legnagyobb csillagai kápráztatták el a közönséget. Ebben a fantasztikus mezőnyben versenyzett Fángli Henrietta, az UNI-Győri Úszó SE tehetsége, aki sorra döntötte egyéni és országos csúcsait.

Fángli Henrietta.

Fantasztikus mezőny jött össze a 2025. évi World Aquatics Világkupán. Kate Douglass, Regan Smith, Kaylee McKeown, Mollie O’Callaghan, Thomas Ceccon, Kós Hubert, Noe Ponti és Josh Liendo is rajtkőre állt. A világkupa záróállomása történelmi versennyé vált: összesen 8 világrekord dőlt meg három nap alatt.

Ebben a közegben teljesített kiválóan Fángli Henrietta, aki nemcsak helytállt a világ legjobbjai között, hanem országos csúcsokat döntött, és döntős helyet szerzett a női 100 méteres mellúszásban. A sportolónő teljesítménye óriási szakmai elismerésre méltó: olyan mezőnyben ért el áttörést, ahol a világklasszisok világrekordokat úsztak. Ez a szereplés nemcsak a jelen sikere, hanem ígéret is a jövőre nézve – a magyar versenyző stabilan közelít a világelithez, és minden adottsága megvan ahhoz, hogy a következő években még fényesebb eredményeket érjen el.

A torontói világkupa nem csupán rekorddöntő hétvége volt, hanem a győri úszósport egy újabb emlékezetes pillanata: egy fiatal tehetség bizonyította, hogy a legnagyobbak között is képes kiemelkedőt nyújtani.

Fángli Henrietta bizonyított

„Hihetetlen élmény volt egy ilyen mezőnyben versenyezni. Minden futamban világbajnokok és olimpiai érmesek úsztak mellettem, mégis sikerült több egyéni csúcsot és országos rekordot javítanom. Ez hatalmas motivációt ad a további munkához. Azt éreztem, hogy tényleg ott vagyok, ahol mindig is lenni szerettem volna” – mondta mosolyogva a győri mellúszó.

Petrov Iván edző így értékelt: „A világ legjobb úszóival versenyezni különleges kihívás, de pontosan ezek a helyzetek mutatják meg, hol tart egy sportoló. Henrietta mentálisan és fizikálisan is felnőtt ehhez a szinthez. A döntős szereplés és az országos csúcsok mind azt bizonyítják, hogy a nemzetközi áttörés küszöbén állunk. Ez a teljesítmény hatalmas lökést ad a következő szezonra.”



