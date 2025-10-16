Fángli Henrietta ragyogott Carmelben

Az idei World Aquatics Világkupa rövidpályás versenysorozatának első állomását az Egyesült Államokban, Carmelben rendezték meg, ahol világklasszis úszókból álló mezőny mérte össze erejét és tudását.

A magyar színeket az UNI Győri Úszó SE versenyzője, Fángli Henrietta is képviselte, aki 50, 100 és 200 méteres mellúszásban indult el a viadalon.

Az amerikai helyszínen olimpiai és világbajnok úszókkal teletűzdelt mezőnyben hatalmas próbatétel és extra motiváció is volt a szereplés.

Különösen fényesnek mondható Fángli Henrietta szereplése 50 méteres női mellúszásban: ebben a számban két egyéni csúcsot is úszott, és — a magyar indulók közül — Kós Hubert mellett ő volt az egyetlen, aki döntőbe jutott.

A 100 és 200 méteres távokon is helyt állt, bár ezekben a számokban nem sikerült bejutnia a döntőkbe, de minden egyes verseny hozzájárult a tapasztalat- és önbizalomgyarapításhoz. Fángli Henrietta teljesítménye kiváló üzenet: van tartalék, van fejlődés.



