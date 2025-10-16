október 16., csütörtök

Úszás

3 órája

Fángli Henrietta ragyogott Carmelben

Címkék#UNI Győri Úszó SE#Fángli Henrietta#Carmel#világbajnok

Kisalföld.hu
Fángli Henrietta ragyogott Carmelben

Az idei World Aquatics Világkupa rövidpályás versenysorozatának első állomását az Egyesült Államokban, Carmelben rendezték meg, ahol világklasszis úszókból álló mezőny mérte össze erejét és tudását. 
A magyar színeket az UNI Győri Úszó SE versenyzője, Fángli Henrietta is képviselte, aki 50, 100 és 200 méteres mellúszásban indult el a viadalon. 
Az amerikai helyszínen olimpiai és világbajnok úszókkal teletűzdelt mezőnyben hatalmas próbatétel és extra motiváció is volt a szereplés.
Különösen fényesnek mondható Fángli Henrietta szereplése 50 méteres női mellúszásban: ebben a számban két egyéni csúcsot is úszott, és — a magyar indulók közül — Kós Hubert mellett ő volt az egyetlen, aki döntőbe jutott. 
A 100 és 200 méteres távokon is helyt állt, bár ezekben a számokban nem sikerült bejutnia a döntőkbe, de minden egyes verseny hozzájárult a tapasztalat- és önbizalomgyarapításhoz. Fángli Henrietta teljesítménye kiváló üzenet: van tartalék, van fejlődés. 
 
 

