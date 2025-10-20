Fángli Henrietta országos csúccsal döntőzött a világkupán

Kiemelkedő nemzetközi szerepléssel hívta fel magára a figyelmet Fángli Henrietta, az UNI-Győri Úszó SE tehetséges versenyzője a World Aquatics világkupa-sorozat egyik állomásán, melyet a Chicago melletti Westmont városában rendeztek meg.

A fiatal úszó egy kivételével minden versenyszámában egyéni csúcsot ért el, és a női 50 méteres mellúszás döntőjében országos rekorddal a 7. helyen végzett.

Fáling Henrietta teljesítménye különösen figyelemre méltó, hiszen világklasszis mezőnyben úszott, és a legjobbakkal versenyzett fej fej mellett.

Nagyon motiváló volt ilyen erős mezőnyben úszni. Minden futamban sikerült kihozni magamból a maximumot, és az országos csúcs a hab volt a tortán

– nyilatkozta a döntő után Fángli Henrietta.

A következő állomás a Torontóban rendezett Világkupa viadal lesz október 23-25 között, ahol a győri versenyző újra rajtkőre áll.



