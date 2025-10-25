Ez a Csata megizzasztotta a soproniakat

Sopron Basket–Csata DSE 72–54 (19–16, 10–15, 19–12, 24–11)

Sopron, női NB I, 500 néző. V.: Jankovics, Szilágyi, Csák.

Sopron: MÜHL 11/6, Friskovec 9/3, Sinka-Pálinkás 3/3, BROOKS 13, WALLACK 12. Cs.: JEVTOVICS 10, Böröndy 6, Papp K. 2, Laczkó 5, Sitku 1. Edző: Gáspár Dávid.

Csata: RIMDAL 13/3, Tózer-Nemes, Vári, WALKER 20, WILLIAMS 6. Cs.: Németh L., Karlócai, BORICSICS 12/6, Aradi 3/3, Biczó. Edző: Tursics Krisztián.

Esélyeshez méltó lendületes, pontos játékkal kezdtek a soproniak, akik a 7. percben 15–6-ra vezettek. Innen azonban mintha „elvágtak” volna, ritmust vesztett Gáspár Dávid együttese, nagyon pontatlanná vált a játéka. A Csata ezen felbátorodva a nyitó etap végére a csereként beálló Boricsics vezetésével 3 pontra felzárkózott.

A kisszünet nem hozott változást, a második etap elején átvette a vezetést a Csata. A szakasz derekán egy rövid 6–0-s roham erejéig „megrázta” magát a bajnok, de a Csata nem tört meg. Rimdal vezetésével a félidőt egy 9–2-es rohammal zárva, szünetre fordított.

Friskovec triplája a második félidő elején egy fordítást érő 7–0-s hazai rohamnak „ágyazott meg”. Közel 3 perces kosárcsend következett, amelynek Laczkó vetett véget egy jó büntetővel. A Csata nem tört meg Williams és Rimdal révén a negyed derekán 3 pontra feljött. Hiába mutatott be 2+1-es akciót Brooks, Walker versenyben tartotta a Csata csapatát, a záró etap előtt 5 pontos hazai vezetést mutatott az eredményjelző. Wallack és Brooks révén próbálta döntésre vinni a dolgot a címvédő, de a bátran, ügyesen, vesztenivaló nélkül játszó vendégek. Egy 7–0-lal a szakasz derekához közeledve 10 pont fölé hizlalta előnyét a Sopron, ekkorra Walker magára maradt a vendégeknél a pontszerzésben. A végére őrölte fel ellenállását Gáspár Dávid együttese, az utolsó 5 percet Mühl vezérletével 11–2-re nyerve.

Végül mintegy 20 ponttal győzött a Sopron, de délidőben még hátrányban volt, és csak a hajrára tudta megtörni ellenfele ellenállását, érződött a hétközi Euroliga-összecsapás fáradtság a bajnokcsapat játékosain.

