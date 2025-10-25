október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Ez a Csata megizzasztotta a soproniakat

Címkék#Gáspár Dávid#női NB I#Sopron Basket#kosárlabda

A címvédő Sopron házigazdaként 18 ponttal nyert az újonc Csata TKK ellen a női kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján.

Ez a Csata megizzasztotta a soproniakat

A végére felőrölte ellenfele ellenállását a Sopron Basket.

Fotó: Fotó: Sopron Basket

Sopron Basket–Csata DSE 72–54 (19–16, 10–15, 19–12, 24–11)
Sopron, női NB I,  500   néző. V.: Jankovics, Szilágyi, Csák. 
Sopron: MÜHL 11/6, Friskovec 9/3, Sinka-Pálinkás 3/3, BROOKS 13, WALLACK 12. Cs.: JEVTOVICS 10, Böröndy 6, Papp K. 2, Laczkó 5,  Sitku 1. Edző: Gáspár Dávid. 
Csata: RIMDAL 13/3, Tózer-Nemes, Vári, WALKER 20, WILLIAMS 6. Cs.: Németh L., Karlócai, BORICSICS 12/6, Aradi 3/3, Biczó. Edző: Tursics Krisztián. 

Esélyeshez méltó lendületes, pontos játékkal kezdtek a soproniak, akik a 7. percben 15–6-ra vezettek. Innen azonban mintha „elvágtak” volna, ritmust vesztett Gáspár Dávid együttese, nagyon pontatlanná vált a játéka. A Csata ezen felbátorodva a nyitó etap végére a csereként beálló Boricsics vezetésével 3 pontra felzárkózott. 
A kisszünet nem hozott változást, a második etap elején átvette a vezetést a Csata. A szakasz derekán egy rövid 6–0-s roham erejéig „megrázta” magát a bajnok, de a Csata nem tört meg. Rimdal vezetésével a félidőt egy 9–2-es rohammal zárva, szünetre fordított. 

Friskovec triplája a második félidő elején egy fordítást érő 7–0-s hazai rohamnak „ágyazott meg”. Közel 3 perces kosárcsend következett, amelynek Laczkó vetett véget egy jó büntetővel. A Csata nem tört meg Williams és Rimdal révén a negyed derekán 3 pontra feljött. Hiába mutatott be 2+1-es akciót Brooks, Walker versenyben tartotta a Csata csapatát, a záró etap előtt 5  pontos hazai vezetést mutatott az eredményjelző. Wallack és Brooks révén próbálta döntésre vinni a dolgot a címvédő, de a bátran, ügyesen, vesztenivaló nélkül játszó vendégek. Egy 7–0-lal a szakasz derekához közeledve 10 pont fölé hizlalta előnyét a Sopron, ekkorra Walker magára maradt a vendégeknél a pontszerzésben. A végére őrölte fel ellenállását Gáspár Dávid együttese, az utolsó 5 percet Mühl vezérletével 11–2-re nyerve. 

Végül mintegy 20 ponttal győzött a Sopron, de délidőben még hátrányban volt, és csak a hajrára tudta megtörni ellenfele ellenállását, érződött a hétközi Euroliga-összecsapás fáradtság a bajnokcsapat játékosain.

Nézze és halgassa meg mit mondott a siker után Gáspár Dávid (forrás: Facebook/Sopron Basket):

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu