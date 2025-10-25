október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

12°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

57 perce

Euroliga után hazai bajnoki Sopronban, Győrben Dubei meggyógyult

Címkék#UNI Győr#női NB I#Sopron Basket#kosárlabda

A Sopron Basket szombaton 18 órakor ismét a Novomatic Arénába várja szurkolóit. Ellenfele a Csata TKK lesz a hazai bajnokságban.

Euroliga után hazai bajnoki Sopronban, Győrben Dubei meggyógyult

Bár kikaptak, biztató volt a soproniak játéka a hétközi Euroli-mérkőzésen.

Fotó: MTI/Tóth Zsombor

Gáspár Dávid együttese szünetig remekül tartotta magát a szerdai Euroliga-mérkőzésen, de végül magabiztos sikert aratott a török Galatasaray. A mutatott játék azonban biztató volt – állítják a klub honlapján, ahol kiemelték, nem lesz teljes a soproni keret, miután a szezont jól kezdő Rokob Zora fáradásos törés miatt hosszabb időre kiesett.

Eredetileg szombaton és otthon játszott volna az UNI Győr, de egy nappal később, ráadásul Pakson lesz a csapat Szekszárd elleni bajnokija, miután az ellenfél kérésére vasárnapra tették át a 17 órakor kezdődő mérkőzést, de sem Győrben, sem Szekszárdon nem volt szabad terem aznap.
 „Azt szeretném, ha a lányok végre átlépnék saját árnyékukat. Ha azokat a dolgokat, amelyeket az edzésen gyakoroltunk, meg tudjuk valósítani élesben is, akkor jó meccset tudunk játszani az erős Szekszárddal. Jó hír, hogy Dubei Debóra meggyógyult, így rá újra számíthatok” – nyilatkozta klubja honlapján a csapat vezetőedzője, Fűzy-Antolovics Adél.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu