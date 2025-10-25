Euroliga után hazai bajnoki Sopronban, Győrben Dubei meggyógyult

Gáspár Dávid együttese szünetig remekül tartotta magát a szerdai Euroliga-mérkőzésen, de végül magabiztos sikert aratott a török Galatasaray. A mutatott játék azonban biztató volt – állítják a klub honlapján, ahol kiemelték, nem lesz teljes a soproni keret, miután a szezont jól kezdő Rokob Zora fáradásos törés miatt hosszabb időre kiesett.

Eredetileg szombaton és otthon játszott volna az UNI Győr, de egy nappal később, ráadásul Pakson lesz a csapat Szekszárd elleni bajnokija, miután az ellenfél kérésére vasárnapra tették át a 17 órakor kezdődő mérkőzést, de sem Győrben, sem Szekszárdon nem volt szabad terem aznap.

„Azt szeretném, ha a lányok végre átlépnék saját árnyékukat. Ha azokat a dolgokat, amelyeket az edzésen gyakoroltunk, meg tudjuk valósítani élesben is, akkor jó meccset tudunk játszani az erős Szekszárddal. Jó hír, hogy Dubei Debóra meggyógyult, így rá újra számíthatok” – nyilatkozta klubja honlapján a csapat vezetőedzője, Fűzy-Antolovics Adél.