Válogatottsági rekorder az ETO-ban - születésnapos legenda

ETO-szurkoló volt a család

Az ETO, a Haladás és a két grazi csapat, a Sturm és a GAK egy nyári torna keretében játszott egymással 1979-ben, Hajszán ezen szerepelt először győri színekben. A bajnokságban viszont jobbára a kettőben játszott, az NB I-es csapatban a balszélen a válogatott titán, Pölöskei Gábor kapott több lehetőséget. A második évben aztán már "Hajszi" is sokszor megmutathatta ördöngös cseleit, villámgyors elfutásait, a 34 meccsből huszonkilencen játszott.

Rendszeresen szerepeltem a magyar ifjúsági válogatottban, ahol kezdetben Rákosi Gyula, aztán Dalnoki Jenő volt a kapitány. Meghívtak az utánpótlás-, majd az olimpiai csapatba is, mígnem eljutottam a felnőttválogatottságig, de ez már egy későbbi sztori. Addig még történt egy és más az ETO háza táján is. A csapat vezetőedzője 1982-ben Verebes József lett, mi pedig vele egy valóban szédületes sorozatba kezdtünk. Az eredményeinket azt hiszem, nagyjából mindenki ismeri. Meg kell említeni azt a fantasztikus légkört is, amiben itt Győrben és más pályákon is játszottunk. Itthon gyakran volt telt ház, ám a tízezer feletti nézőszám általános volt.

Varázsa volt egy-egy mérkőzésnek

, már akkor libabőröztünk, amikor rágondoltunk, hogy a hétvégén ki kell futni a pályára. Néha sajnálom napjaink magyar csapatainak játékosait, hogy csak kevés ember kíváncsi rájuk, nem is lehet így jól futballozni."

A válogatottságok számát tekintve Hajszán Gyula a győri csúcstartó a maga 37 fellépésével. Ezeken 4 gólt szerzett. Párizsban a franciák ellen debütált 1982-ben, Mészöly Kálmán szövetségi kapitánysága idején.

A hazaiaknál olyan világsztárok játszottak, mint Platini, Giresse, Tigana vagy Tresor. Egy-nullra kaptunk ki, de pechesek voltunk, mert nekünk állt a meccs. Ha egy hármast kapnak a gallok, akkor sem szólhattak volna egy szót sem. Később minden szövetségi kapitánynál játszottam. Utoljára Verebes Józsefnél 1994-ben Szombathelyen, egy-nullra kaptunk ki a szlovénektől, így ez az eredmény keretezi a válogatott-pályafutásomat."

Hajszán Gyula tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon szerepelt magyar válogatott huszonkettes keretének, a vb-n azonban nem lépett pályára. A játékos elmondása szerint ennek különös története van.

"A betegségem miatt a nagy világbajnoki menetelésről lemaradtam, később viszont az ETO-ban jól ment a játék és Mezey György beválogatott a vb-keretbe. A bajnokság végén engem és Turbék Pistit megkeresett a nagy rivális Honvéd, hogy igazoljak hozzájuk. Komora Imre hozott magával egy táska pénzt, hogy írjam alá az átigazolási lapot, de mondtam neki, én csak akkor megyek a Honvédba, ha elintézik, hogy kapjak egy saját tulajdonú lakást. Persze dörzsöltek voltunk, mert olyan helyen találkoztunk a honvédos vezetőkkel, amelyről tudtuk, hogy onnan néhány percen belül értesítik az ETO vezetőit: a Honvéddal tárgyalunk. A győri klubnál ugyanis előzőleg elutasították a kérésünket. A szurkolói füles után viszont nagyon készségesek lettek az ETO-nál és gyorsan intézkedtek, már a lakás címét is tudtuk, hogy hova költözünk, így maradtunk Győrben. Rám viszont megorrolt Buda István, az OTSH elnöke – akkor teljhatalmú úr volt a magyar sportban –, amiért nem mentem a Honvédba. Közvetlenül a világbajnokságra utazás előtt a budapesti Erzsébet Szállóban búcsúztattak bennünket. Öltönyben, nyakkendőben felsorakoztunk és Buda elvtárs körbejárt, mindenkivel lekezelt, csak velem nem. Elém lépve valamilyen győrinek nevezett, a jelzőre már nem emlékszem és azt mondta, velem nem foglalkozik. Így utaztunk ki Mexikóba. A vb-n a szovjetek elleni null-hattól függetlenül, ha gólt lőttünk volna a franciáknak, akkor mi is továbbjutunk jobb gólkülönbséggel. A harmadik meccsünkön

Mezey Gyuri

már kettőt cserélt, harmadiknak én melegítettem. Egyszer csak odanéztem a kispadhoz és láttam, hogy Bognár Gyuri áll be, nem pedig én. Kiakadtam, a játékoskijáró alagútban elindultam az öltöző felé. Sándor Tubi, a gyúrónk szaladt utánam, mondván, ne balhézzak, üljek le a padra. A vb után megkérdeztem Mezey Gyurit, hogy miért nem én játszottam. Azt válaszolta, a nézőtérről a Budáék rászóltak, ne engem cseréljen be. Az a rendszer képes volt embereket felemelni és elásni. Azért, mert ellent mertem mondani a kor nagyhatalmú csapatának, a Honvédnak, a bosszúhadjárat még folytatódott ellenem, hat hónapra bevonultattak katonának. Addig sehol nem futballozhattam, labdát is csak képen láttam."