október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Hajszán Gyula 65 éves

1 órája

Válogatottsági rekorder az ETO-ban - születésnapos legenda

Címkék#Hajszán Gyula#ETO#Verebes József

Hajszán Gyula ma ünnepli a születésnapját. Az ETO-ból nála többször senki sem viselte a címeres mezt.

Papp Győző
Válogatottsági rekorder az ETO-ban - születésnapos legenda

Hajszán Gyula pályafutása tele van legekkel: az ETO-ból nála többször senki sem viselte a címeres mezt, nem szerzett több bajnoki érmet, mellékesen a hazai élvonalban kizárólag győri zöld-fehérben szerepelt, 303 fellépésével a negyedik a klub örökranglistáján.

ETO
Az ETO aranycsapatának atom csatársora Verebes Józsefet hallgatja. Balról: Szabó Ottó, Szentes Lázár és Hajszán Gyula.

Sopronban született, Újkéren nevelkedett, futballista Szombathelyen a Haladásban lett, bár az egész család ETO-drukker volt.
"Az iskolai elfoglaltságom miatt csak nehezen tudtam edzésre járni. Mire kiértem a pályára, már a tartalékcsapat edzése is véget ért. Ilyen körülmények között esélyem sem volt, hogy szóhoz jussak az NB I-ben. Örültem is, amikor a Haladás egy évre kölcsönadott a másodosztályú Soproni SE-nek. Mathesz Imre edzősége idején jól ment a játék. Több csapat is megkeresett, Emsberger Gyulával, a Tatabánya vezetőjével szóban meg is egyeztem, hogy hozzájuk igazolok.  Aztán jött az ETO. Mint kiderült, Kovács Imre vezetőedző Germann Feri bácsival megnézett a Tapolca elleni meccsünkön, amelyen gólt is lőttem. Ők nagyon szorgalmazták a leigazolásomat, én pedig ezek után boldogan írtam alá az átigazolási lapot. Az akkori szabályok szerint ugyanis nem kellett visszamennem Szombathelyre."

  • Haladásból a Soproni SE-be ment
  • ETO-szurkoló volt a család
    Az ETO, a Haladás és a két grazi csapat, a Sturm és a GAK egy nyári torna keretében játszott egymással 1979-ben, Hajszán ezen szerepelt először győri színekben. A bajnokságban viszont jobbára a kettőben játszott, az NB I-es csapatban a balszélen a válogatott titán, Pölöskei Gábor kapott több lehetőséget. A második évben aztán már "Hajszi" is sokszor megmutathatta ördöngös cseleit, villámgyors elfutásait, a 34 meccsből huszonkilencen játszott.
    "Rendszeresen szerepeltem a magyar ifjúsági válogatottban, ahol kezdetben Rákosi Gyula, aztán Dalnoki Jenő volt a kapitány. Meghívtak az utánpótlás-, majd az olimpiai csapatba is, mígnem eljutottam a felnőttválogatottságig, de ez már egy későbbi sztori. Addig még történt egy és más az ETO háza táján is. A csapat vezetőedzője 1982-ben Verebes József lett, mi pedig vele egy valóban szédületes sorozatba kezdtünk. Az eredményeinket azt hiszem, nagyjából mindenki ismeri. Meg kell említeni azt a fantasztikus légkört is, amiben itt Győrben és más pályákon is játszottunk. Itthon gyakran volt telt ház, ám a tízezer feletti nézőszám általános volt. Varázsa volt egy-egy mérkőzésnek, már akkor libabőröztünk, amikor rágondoltunk, hogy a hétvégén ki kell futni a pályára. Néha sajnálom napjaink magyar csapatainak játékosait, hogy csak kevés ember kíváncsi rájuk, nem is lehet így jól futballozni."
    A válogatottságok számát tekintve Hajszán Gyula a győri csúcstartó a maga 37 fellépésével. Ezeken 4 gólt szerzett. Párizsban a franciák ellen debütált 1982-ben, Mészöly Kálmán szövetségi kapitánysága idején.
    "A hazaiaknál olyan világsztárok játszottak, mint Platini, Giresse, Tigana vagy Tresor. Egy-nullra kaptunk ki, de pechesek voltunk, mert nekünk állt a meccs. Ha egy hármast kapnak a gallok, akkor sem szólhattak volna egy szót sem. Később minden szövetségi kapitánynál játszottam. Utoljára Verebes Józsefnél 1994-ben Szombathelyen, egy-nullra kaptunk ki a szlovénektől, így ez az eredmény keretezi a válogatott-pályafutásomat."
    Hajszán Gyula tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon szerepelt magyar válogatott huszonkettes keretének, a vb-n azonban nem lépett pályára. A játékos elmondása szerint ennek különös története van.
    "A betegségem miatt a nagy világbajnoki menetelésről lemaradtam, később viszont az ETO-ban jól ment a játék és Mezey György beválogatott a vb-keretbe. A bajnokság végén engem és Turbék Pistit megkeresett a nagy rivális Honvéd, hogy igazoljak hozzájuk. Komora Imre hozott magával egy táska pénzt, hogy írjam alá az átigazolási lapot, de mondtam neki, én csak akkor megyek a Honvédba, ha elintézik, hogy kapjak egy saját tulajdonú lakást. Persze dörzsöltek voltunk, mert olyan helyen találkoztunk a honvédos vezetőkkel, amelyről tudtuk, hogy onnan néhány percen belül értesítik az ETO vezetőit: a Honvéddal tárgyalunk. A győri klubnál ugyanis előzőleg elutasították a kérésünket. A szurkolói füles után viszont nagyon készségesek lettek az ETO-nál és gyorsan intézkedtek, már a lakás címét is tudtuk, hogy hova költözünk, így maradtunk Győrben. Rám viszont megorrolt Buda István, az OTSH elnöke – akkor teljhatalmú úr volt a magyar sportban –, amiért nem mentem a Honvédba. Közvetlenül a világbajnokságra utazás előtt a budapesti Erzsébet Szállóban búcsúztattak bennünket. Öltönyben, nyakkendőben felsorakoztunk és Buda elvtárs körbejárt, mindenkivel lekezelt, csak velem nem. Elém lépve valamilyen győrinek nevezett, a jelzőre már nem emlékszem és azt mondta, velem nem foglalkozik. Így utaztunk ki Mexikóba. A vb-n a szovjetek elleni null-hattól függetlenül, ha gólt lőttünk volna a franciáknak, akkor mi is  továbbjutunk jobb gólkülönbséggel. A harmadik meccsünkön Mezey Gyuri már kettőt cserélt, harmadiknak én melegítettem. Egyszer csak odanéztem a kispadhoz és láttam, hogy Bognár Gyuri áll be, nem pedig én. Kiakadtam, a játékoskijáró alagútban elindultam az öltöző felé. Sándor Tubi, a gyúrónk szaladt utánam, mondván, ne balhézzak, üljek le a padra. A vb után megkérdeztem Mezey Gyurit, hogy miért nem én játszottam. Azt válaszolta, a nézőtérről a Budáék rászóltak, ne engem cseréljen be. Az a rendszer képes volt embereket felemelni és elásni. Azért, mert ellent mertem mondani a kor nagyhatalmú csapatának, a Honvédnak, a bosszúhadjárat még folytatódott ellenem, hat hónapra bevonultattak katonának. Addig sehol nem futballozhattam, labdát is csak képen láttam."
Hajszán Gyula a Duisburg mezében, a neve hibásan az aláírásgyűjtő kártyán.

Ezt követően még három évet játszott az ETO-ban, aztán neki is teljesült az álma: külföldre szerződhetett, 1989-től a Bundesliga másodosztályában szereplő MSV Duisburg labdarúgója lett.
"Az álmom nem a német bajnokság volt, én a technikásabb, játékosabb futballt szerettem. Ott pedig minden meccsen végig kellett szántani a pályát, ez volt a mérce. Akkoriban még csak két légiós lehetett egy-egy csapatban, nekem egy holland és egy arab sráccal kellett megküzdenem a helyemért. Két év múlva feljutottunk az első osztályba, de ott egyszer sem játszottam a csapatban. Aztán az edzőm, Willibert Kremer Berlinbe szerződött, engem pedig vitt magával a Tennis Borussiához. Összességében négy évet töltöttem Németországban. Hazatértem és újra az ETO játékosa lettem. Ismét Verebes József volt az edző, igaz, ez az időszak nem tartott sokáig. Jött a Borbényi-féle időszak, Győrbe visszatért edzőnek Haász Sándor. Meggyőződésem, hogy nem értett a futballhoz és bár pedagógusi végzettsége volt, nála egoistább emberrel nem találkoztam az edzői pályán. Összekaptunk, aminek a vége az lett, hogy elmentem az ETO-ból. Ezzel vége lett az NB I-es karrieremnek, utána egy fél évet Sopronban, majd csak kisebb csapatokban játszottam. Később edzősködtem is, de miután megválasztottak önkormányzati képviselőnek, csapatot nem tudtam vállalni."

Az ETO legendája

Hajszán Gyula hajdan az ETO-legendák egyik legjobbja volt, alakításaival sokszor ragadtatta tapsra a nézőket. Csütörtökön ünnepli hatvanötödik születésnapját, de a játékán ez egyáltalán nem látszik meg. Erről a szurkolók is meggyőződhetnek , ha október 16-án ellátogatnak Himodra, a magyar öregfiúk-válogatott fellépésére.  

Névjegy

Név: Hajszán Gyula
Születési adatok: 1961. 10. 09., Sopron    
Játékosként az ETO-ban: 1979–1989, 1993–1996
NB I: 303 mérkőzés, 68 gól    
Eredményei: bajnok (1981/82, 1982/83),  ezüstérmes (1983/84, 1984/85), bronzérmes (1985/86). MNK-ezüstérmes (1983/84)
Válogatott: 37 mérkőzés, 4 gól, utánpótlás, olimpiai, ifjúsági
Pro Urbe Győr díj csapatban (1983)
 

 

