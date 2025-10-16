Az ETO-val játszott a világhírű Barca ötvenhat évvel ezelőtt

Az FC Barcelona csillogó márka a világ labdarúgásában, milliók szíve dobban érte Katalóniától Új-Zélandig. A Rába ETO ötvenhat évvel ezelőtt ezzel a kitűnő csapattal találkozott az Európai Városok Kupájában.

Az FC Barcelona volt az ETO ellenfele.

Győr futball-lázban égett 1969 októberében, minden hely elkelt a vagongyári pályán, 20 ezren voltak kíváncsiak a hazai zöld-fehérekre és a Barcelona vendégjátékéra.

- A magam részéről, de nyugodtan mondhatom, az egész csapat részéről is nagy izgalom előzte meg az első mérkőzést – emlékezett dr. Tóth Lajos, a Rába ETO egykori kapusa. - Előtte a felkészülés jelentős részét a tatai edzőtáborban töltöttük, ott hangolódtunk a meccsre. Az izgalom csak fokozódott, amikor a pályán beléptünk az öltözőbe. Tudtuk, hogy telt ház vár bennünket a Barcelona ellen és azt is, hogy nem mi vagyunk a párharc esélyesei.

A győriek abban bíztak, a szurkolók buzdításával ki tudják majd egyenlíteni a két csapat közti tudásbeli különbséget.

A katalánok csupán egy nappal a kupameccs előtt érkeztek meg Magyarországra. A Fáy utcai Vasas pályán tartottak edzést, majd ezt követően utaztak Győrbe. Száz szurkoló, fele ennyi újságíró, na és az utazó nagykövetnek számító Csillag Imre kísérte el a Barcelonát, amely abban az időben is Európa egyik leghíresebb klubjának számított. A hatvanas évek végének csapata is bővelkedett válogatottakban: Sadurni, Reina, Eladio, Zabalza, Rexach, Pujol, Bustillo, Fuste, Gallego és Zaldúa is viselte a címeres mezt.

Orbán Árpád és José Zaldúa zászlót cserélt a mérkőzés előtt.

A Barca kórusának hangját elnyomta a zúgó Hajrá, ETO!, amikor a két csapat kivonult a középkezéshez. Öt perc múlva aztán üdvrivalgásban tört ki húszezer ember, mert Somogyi egy szép szerelés után „befűzött" két vendégvédőt, elegáns mozdulattal Varsányit szöktette a jobb oldalon. A mokány játékos három lépést tett a labdával, majd nagy erővel a hosszú sarokba lőtte a győriek vezető gólját.