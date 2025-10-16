1 órája
Az ETO-val játszott a világhírű Barca ötvenhat évvel ezelőtt
Világhírű csapat szerepelt Győrött 1969 októberében. A Rába ETO a Barcelonát fogadta az európai kupaporondon
Az FC Barcelona csillogó márka a világ labdarúgásában, milliók szíve dobban érte Katalóniától Új-Zélandig. A Rába ETO ötvenhat évvel ezelőtt ezzel a kitűnő csapattal találkozott az Európai Városok Kupájában.
Győr futball-lázban égett 1969 októberében, minden hely elkelt a vagongyári pályán, 20 ezren voltak kíváncsiak a hazai zöld-fehérekre és a Barcelona vendégjátékéra.
- A magam részéről, de nyugodtan mondhatom, az egész csapat részéről is nagy izgalom előzte meg az első mérkőzést – emlékezett dr. Tóth Lajos, a Rába ETO egykori kapusa. - Előtte a felkészülés jelentős részét a tatai edzőtáborban töltöttük, ott hangolódtunk a meccsre. Az izgalom csak fokozódott, amikor a pályán beléptünk az öltözőbe. Tudtuk, hogy telt ház vár bennünket a Barcelona ellen és azt is, hogy nem mi vagyunk a párharc esélyesei.
A győriek abban bíztak, a szurkolók buzdításával ki tudják majd egyenlíteni a két csapat közti tudásbeli különbséget.
A katalánok csupán egy nappal a kupameccs előtt érkeztek meg Magyarországra. A Fáy utcai Vasas pályán tartottak edzést, majd ezt követően utaztak Győrbe. Száz szurkoló, fele ennyi újságíró, na és az utazó nagykövetnek számító Csillag Imre kísérte el a Barcelonát, amely abban az időben is Európa egyik leghíresebb klubjának számított. A hatvanas évek végének csapata is bővelkedett válogatottakban: Sadurni, Reina, Eladio, Zabalza, Rexach, Pujol, Bustillo, Fuste, Gallego és Zaldúa is viselte a címeres mezt.
A Barca kórusának hangját elnyomta a zúgó Hajrá, ETO!, amikor a két csapat kivonult a középkezéshez. Öt perc múlva aztán üdvrivalgásban tört ki húszezer ember, mert Somogyi egy szép szerelés után „befűzött" két vendégvédőt, elegáns mozdulattal Varsányit szöktette a jobb oldalon. A mokány játékos három lépést tett a labdával, majd nagy erővel a hosszú sarokba lőtte a győriek vezető gólját.
- Vezetett a Rába ETO
- Kapushibák is kellettek a Barca fordításához
Gyors, korszerű, látványos labdarúgást játszott az ETO, így aztán hideg zuhanyként hatott nem sokkal később a Barca egyenlítése. A győri 16-os előtt Nagy rosszul találta el a labdát, Carlos középre ívelte és Pellicer szinte Tóth dr. keze közül fejelt a kapuba. Ezután a spanyolok technikai fölénye érvényesült, s félóra múltán megint ők örülhettek. Gallego a győri térfél közepéről végzett el szabadrúgást. A nem túl erős lövés Tóth dr. melléről kipattant és az érkező Zaldua könnyedén helyezett a hálóba.
Az ETO vereséget szenvedett
A szünet után Varsányiék megfogadták az intelmeket és sokáig valóságos össztűz alatt tartották a Barcelona kapuját. Záporoztak a lövések Reina kapuja felé, aztán a 71. percben érdekes körülmények között növelte az előnyét a Barca. Szabarúgásból a sorfal felett Gallego csavart középre és a beugró Zaldúa Tóth dr. hasa alatt lőtte a labdát a hálóba. Három perccel a lefújás előtt sikerült a szépítés: Nagy beadása Győrfi fejéről Orbán elé került, aki jobb belsővel elegánsan emelt a léc alá, így a Barcelona 3:2-re győzött.
EVK, 2. forduló, 1. mérkőzés, 1969. 10. 21.
Rába ETO-FC Barcelona 2:3 (1:2)
Győr, 20.000 néző. V.: D’Agostini (olasz).
ETO: Tóth dr. - Keglovich, Orbán, Horváth B., Izsáki - Somogyi, Kiss - Varsányi, Nagy, Korsós (Győrfi, 80.), Magyar. Edző: Mészáros József.
Barcelona: Reina - Torres, Franch, Gallego, Zabalza, Eladio - Rexach (Ramoni, 27.), Pellicer (G. Castani, 70.), J. Carlos - Zaldúa, Castro. Edző: Jose Seguer.
Gsz.: Zaldua (2), Pellicer, ill. Varsányi, Orbán.