Kézilabda

51 perce

Tévés közvetítés miatt csúszik az ETO University programja

Az M4 Sport közvetítése miatt megváltoztatták a november 8-i mérkőzés időpontját. A MOL Tatabánya KC - ETO University HT bajnoki meccset 20.30-kor játsszák.

Kisalföld.hu

A jogtulajdonos kérése miatt 18 óra helyett helyett november 8-án, szombaton 20.30-kor lép pályára az ETO University Handball Team együttese Tatabányán. A K&H férfi kézilabda liga 8. fordulójában a tabella 3. helyén álló Komárom-Esztergom vármegyei együttessel mérkőzik meg a két pontért. 

ETO University
Az ETO University később kezd Tatabányán.
Fotó: MW Archív

A találkozóra Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete korábban már elkezdte szervezni az autóbuszos utazást, amely a létszámmal arányos költséget jelent a szurkolók számára. 

Az egyesület a [email protected] címen továbbra is várja azok jelentkezését, akik a helyszínen buzdítanák Kilvinger Bálint csapatát.

