Tévés közvetítés miatt csúszik az ETO University programja

A jogtulajdonos kérése miatt 18 óra helyett helyett november 8-án, szombaton 20.30-kor lép pályára az ETO University Handball Team együttese Tatabányán. A K&H férfi kézilabda liga 8. fordulójában a tabella 3. helyén álló Komárom-Esztergom vármegyei együttessel mérkőzik meg a két pontért.

Az ETO University később kezd Tatabányán.

Fotó: MW Archív

A találkozóra Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete korábban már elkezdte szervezni az autóbuszos utazást, amely a létszámmal arányos költséget jelent a szurkolók számára.

Az egyesület a [email protected] címen továbbra is várja azok jelentkezését, akik a helyszínen buzdítanák Kilvinger Bálint csapatát.