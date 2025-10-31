2 órája
Tévés közvetítés miatt csúszik az ETO University programja
Az M4 Sport közvetítése miatt megváltoztatták a november 8-i mérkőzés időpontját. A MOL Tatabánya KC - ETO University HT bajnoki meccset 20.30-kor játsszák.
A jogtulajdonos kérése miatt 18 óra helyett helyett november 8-án, szombaton 20.30-kor lép pályára az ETO University Handball Team együttese Tatabányán. A K&H férfi kézilabda liga 8. fordulójában a tabella 3. helyén álló Komárom-Esztergom vármegyei együttessel mérkőzik meg a két pontért.
A találkozóra Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete korábban már elkezdte szervezni az autóbuszos utazást, amely a létszámmal arányos költséget jelent a szurkolók számára.
Az egyesület a [email protected] címen továbbra is várja azok jelentkezését, akik a helyszínen buzdítanák Kilvinger Bálint csapatát.