Kézilabda

22 perce

ETO University Handball Team - PLER-Budapest – online közvetítés 18 órától

A PLER-Budapest együttese látogat Győrbe. Az ETO University pénteken 18 órakor fogadja a fővárosi alakulatot, a mérkőzés eseményeit cikkünkből követheti.

Kisalföld.hu

Kisebb pihenő után lép pályára az ETO University Handball Team. Kilvinger Bálint csapata a PLER-Budapest együttesét látja vendégül.

ETO University
Újra hazai pályán játszik az ETO University.
Fotó: Krizsán Csaba

 

Fiatal és tapasztalt játékosok egyaránt megtalálhatók az ellenfelünk keretében, komoly tűzerővel rendelkeznek, és előszeretettel alkalmazzák a hat a hét elleni játékot is. Ehhez koncentrált, fegyelmezett, védekezésre és jó egyéni teljesítményekre lesz szükségünk. Bízom benne, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit gyakoroltunk és csapatként lépünk pályára

- áll a győri vezetőedző nyilatkozatában.

Az ETO-University – PLER Budapest mérkőzés 18 órakor kezdődik, hamarosan kezdődik az online közvetítés. 

 

