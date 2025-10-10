22 perce
ETO University Handball Team - PLER-Budapest – online közvetítés 18 órától
A PLER-Budapest együttese látogat Győrbe. Az ETO University pénteken 18 órakor fogadja a fővárosi alakulatot, a mérkőzés eseményeit cikkünkből követheti.
Kisebb pihenő után lép pályára az ETO University Handball Team. Kilvinger Bálint csapata a PLER-Budapest együttesét látja vendégül.
Fiatal és tapasztalt játékosok egyaránt megtalálhatók az ellenfelünk keretében, komoly tűzerővel rendelkeznek, és előszeretettel alkalmazzák a hat a hét elleni játékot is. Ehhez koncentrált, fegyelmezett, védekezésre és jó egyéni teljesítményekre lesz szükségünk. Bízom benne, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit gyakoroltunk és csapatként lépünk pályára
- áll a győri vezetőedző nyilatkozatában.
Újra hazai pályán játszik az ETO University, fontos két pontot szerezhet
Az ETO-University – PLER Budapest mérkőzés 18 órakor kezdődik, hamarosan kezdődik az online közvetítés.