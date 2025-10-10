ETO University HT - PLER - ÉLŐ

58 perce
A PLER-Budapest együttese látogat Győrbe. Az ETO University pénteken 18 órakor fogadja a fővárosi alakulatot, a mérkőzés eseményeit cikkünkből követheti.
Kézilabda K&H Férfi Liga, 5. forduló
ETO University HT - PLER-Budapest - ÉLŐ
Győr, Magvassy Mihály Soprtcsarnok. Játékvezető: Fekete Tamás Dávid, Hajdu Tamás
PERCRŐL PERCRE
22. perc: Passzívig tmadnak a győriek is, de nem dobják végül kapura a labdát. Időt kér a PLER szakvezetése.
21. perc: Passzívból a blokkot találják el a vendégek.
20. perc: Támadóhiba Ocvirknél. Üres kapus góllal egyenlít Dely Márton. 11-11.
19. perc: Mezhúzás miatt jár két perc Sunajkónak. Hári hétméterest dobhat, és a kapuba pattintja a labdát. 10-11.
18. perc: Ocvirk ejt a kapuba a hetes vonaláról. 9-11.
17. perc: Lapos lövés a bal alsóban, Ocvirk eresztette el a lába mellől. 8-10. Beállógól Szrnka Leventétől. 9-10. Belülvédekezés miatt jár a hetes a PLER javára.
16. perc: Stepancic szerez gyors gólt a még rendezetlen fal ellen. 8-9. Markez passza a győrieké, Nagy Martin ziccerét védi Bősz.
15. perc: Passzívig támadnak a vendétek. Rálép a vonalra Szkokán.
14. perc: Kilencről lő nagy gólt Ocvirk. 6-9. Remek találat a túloldalon Bozovictól. 7-9.
13. perc: Bozovic lövése kapu mellé pattan.
12. perc: Brasen védi Podrán lövését, azonban a labda Vilovski lábára pattan, így támadhat tovább a vendég együttes. Vuksicot nem lehetett most megállítani. 6-7. Szöllősi kapufája után Sunajko szerez lerohanásból gólt. 6-8.
11. perc: Bal szélről érkezik a PLER gólja Sunajkótól. 5-6. Nagy Martin gólja a győriek válasza. 6-6.
10. perc: Pordán Bálint az első gólját lövi. 4-5. Bősz nem tudja védeni Bozovic lövését. 5-5.
9. perc: Páros kiállítás: Mikita és Kusan is kap két percet. Nagy Martin használja ki a helyzetet a jobb szélen. 4-4.
8. perc: Hétméterest értékesít Ocvirk. 3-4.
7. perc: Vilovski kap sárgát. Kusan egyenlít. 3-3.
6. perc: A jobb alsóba lő Szöllősi. 2-3.
5. perc: Bősz fogja Bozovic lövését - ezúttal sem fújnak szabálytalanságot a játékvezetők. Kemény L. próbálkozását hárítja Brasen. Aztán labdát veszít az ETO, és Sunajko lő újabb gólt. 1-3. Időt kér Kilvinger Bálint. Bozovic a felső lécet találja el. Kimarad a fővárosiak ziccere: Sunajko lövését védi Brasen.
4. perc: Nem fújnak a játékvezetők, a PLER támadhat. Markez lő gólt. 1-2.
3. perc: Stepancic egyenlít. 1-1.
2. perc: Támadóhiba a túloldalon is. Szöllősi lövését védi Bősz, az indítás Sunajkóé, és az első gól is. 0-1.
1. perc: Brasen kezd a győri kapuban, a mezőnyben Hári, Bozovic, Szöllősi, Kusan, Stepancic és Nagy Martin. A zöldben játszó ETO kezdi a meccset. Pirosban a PLER, a kapuban a korábbi győri Bősz Dániellel, mezőnyben Mikta, Markez, Sunajko, Ocvirk, Groff és Kemény. Bozovic ellen támadóhibát fújnak.
ELŐZETES
Kisebb pihenő után lép pályára az ETO University Handball Team. Kilvinger Bálint csapata a PLER-Budapest együttesét látja vendégül.
Fiatal és tapasztalt játékosok egyaránt megtalálhatók az ellenfelünk keretében, komoly tűzerővel rendelkeznek, és előszeretettel alkalmazzák a hat a hét elleni játékot is. Ehhez koncentrált, fegyelmezett, védekezésre és jó egyéni teljesítményekre lesz szükségünk. Bízom benne, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit gyakoroltunk és csapatként lépünk pályára
- áll a győri vezetőedző nyilatkozatában.
Újra hazai pályán játszik az ETO University, fontos két pontot szerezhet
Az ETO-University – PLER Budapest mérkőzés 18 órakor kezdődik, hamarosan kezdődik az online közvetítés.