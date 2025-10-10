október 10., péntek

Kézilabda

2 órája

Fájó vereség - Küzdelmes mérkőzésen maradt alul az ETO University

Címkék#ETO University#PLER#Stepancic#Kusan

A K&H férfi kézilabda liga 5. fordulójában a PLER-Budapest együttese látogatott Győrbe. A vendégek végig vezetve nyerték meg a mérkőzést az ETO University csapatával szemben.

Venesz Klaudia

Rövid pihenőt kapott Kilvinger Bálint együttese a K&H férfi kézilabda liga 5. fordulója előtt. Az ETO University Handball Team fontos változásokról számolt be ezen a héten: Szegedre igazolt Fazekas Máté. Az irányítót a junior válogatott Eklemovic Márkóval pótolták, aki rögtön lehetőséget kapott és kiváló játékkal mutatkozott be új csapatában.

ETO University
Az ETO University elvesztette a mérkőzést a PLER-Budapesttel szemben.
Fotó: Krizsán Csaba

ETO University Handball Team – PLER-Budapest 26-29 (15-16)

Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok. K&H férfi kézilabda liga, 5. forduló. 600 néző. V.: Fekete Tamás Dávid, Hajdu Tamás.

ETO University: Brasen – Nagy M. 2, Stepancic 3, Kusan 3, Szöllősi 1, Bozovic 3, Hári 2/1. Cs.: PÁSZTOR (kapus), Vilovski 1, Szrnka 2, EKLEMOVIC 5/1, Dely 2, Tárnoki 1, Varga B. 1.. Vezetőedző: Kilvinger Bálint

PLER: Bősz – Markez 4, Kemény 5, Groff 1, Mikita, SUNAJKO 6, OVCIRK 5/3. Cs.: Kránitz (kapus), Vuksic 1, Szkokán 4, Bognár N., Pordán 2, Dénes J., Kavin, Fekete Á. 1.. Vezetőedző: Lepsényi Sándor

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3. Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

A hazai szurkolók is nagy tapssal köszöntötték az előző idényben még zöld-fehérben játszó Bősz Dánielt a csapatok bemutatásakor. Dean Bombac sérüléssel küzd, talán az ő hiánya is érződött a győriek pontatlan játékán.

A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, a győri egylet több technikai hibával játszott és gyorsan kétgólos hátrányba került. A lépéselőnyt egészen a huszadik percig tartotta a fővárosi csapat, majd Dely Márton üres kapus góljával egyenlítettek a zöld-fehérek (11-11) de a kiharcolt előnyt csak a következő támadásig tartották. A félidőben 15-16-ot mutatott az eredményjelző.

A fordulás után magasabb fokozatba kapcsolt a PLER és egy 3-0-ás sorozatot követően ellépett a győriektől (16-20). A zöld-fehérek védelme kissé feljavult, ennek köszönhetően a játékrész derekán újra egy gólos különbség volt a csapatok között. A győriek hullámzó teljesítményt mutattak, a PLER pedig minden hibát keményen büntetett és végig előnyben maradt. Kilvinger Bálint tanítványai nem tudták kihasználni a ziccerhelyzeteket és a támadásokat sem sikerült befejezniük. A találkozó a PLER-Budapest nyerte 29-26-ra.

ETO University HT - PLER-Budapest

Fotók: Krizsán Csaba

Mérkőzés utáni értékelések

Kilvinger Bálint: - Sajnos nem voltunk elég élesek arra, hogy megnyerjük a mérkőzést. Hiányzott Dean Bombac, de ezt a feladatot meg kell oldani. A kulcsszituációkban hibáztunk, sok pontatlansággal játszottunk a mérkőzés elejétől. A kiváló hangulat ellenére nem tudtunk átbillenni, bárhogy is próbálkoztunk. A bajnokságot is mutatja, hogy hiába esélyesebb a csapat, ha nem tud olyan teljesítményt mutatni, ki is kaphat. Dolgoznunk kell tovább, az ilyen meccsek is mutatják, hogy van hova fejlődni.

Vilovski Uros: - Elég idegesek voltunk az elején, nagyon nehezen jöttünk ki ebből. Amikor kezdtünk jobban játszani, és megtaláltuk a ritmust, sajnos Dani segített, hogy mégse sikerüljenek jól a támadások. Hibáztunk a ziccerekél. Nincs mit mondani, csak dolgoznunk kell tovább.

Lepsényi Sándor: - Ez hiányzott az életünkből az elmúlt másfél évben, így szép sportolni. Az, hogy Dean Bombac nem játszott, így nyílt esélyünk a nyerésre. Köszönöm a játékosaimnak, hogy meg tudták ragadni ezt az esélyt.

Bősz Dániel: - Meglepetés, hogy szinte végig tudtunk vezetni. Talán a győriek kifogtak egy rosszabb napot, amit mi ki tudtunk használni. Nagyon jó volt ide visszatérni, kiváló volt a hangulat és a szurkolóknak is hálásak vagyunk, amiért elkísértek bennünket. Hálás vagyok a csapatnak, hogy így fejeztük be a mérkőzést.

