1 órája
Újra hazai pályán játszik az ETO University, fontos két pontot szerezhet
Két hét szünet után újra pályára lép Kilvinger Bálint együttese. Az ETO University pénteken a PLER-Budapestet látja vendégül.
Kiváló formában kezdte az idényt az ETO University Handball Team. Az első három fordulóban a győri együttes legyőzte aktuális ellenfelét, a legutóbbi mérkőzésén azonban kikapott az FTC-Green Collect-től.
A győri zöld-fehérek ezen a héten fontos változásról számoltak be: az utánpótlás-válogatott irányító, Fazekas Máté az OTP Bank-Pick Szegedhez igazolt. A Csongrád-Csanád vármegyei csapat két irányítója sérüléssel küzd, így szükség volt az ő azonnali pótlásukra. A klubok megegyeztek, a 19 éves játékos rögtön elutazhatott új csapatához.
Az ETO University pénteki ellenfele gyengébben teljesít
A PLER-Budapest ebben az évadban háromszor kikapott és csak a Komlót tudta legyőzni. Kilvinger Bálint úgy véli, a győzelem kulcsa a védekezés lesz:
Fiatal és tapasztalt játékosok egyaránt megtalálhatók az ellenfelünk keretében, komoly tűzerővel rendelkeznek, és előszeretettel alkalmazzák a hét a hat elleni játékot is. Ehhez koncentrált, fegyelmezett védekezésre és jó egyéni teljesítményekre lesz szükségünk. Bízom benne, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit gyakoroltunk és csapatként lépünk pályára
– áll a klub honlapjára feltöltött nyilatkozatban. A kisalföldi együttes fontos két pontot szerezhet a találkozón, amelyre az előző mérkőzésen elkövetett hibákat kijavítva készültek. Hári Levente szerint komolyan kell venni a PLER-t:
Az ETO University Handball Team a Magvassy Mihály Sportcsarnokban fogadja a PLER-Budapest együttesét október 10-én, pénteken 18 órakor.