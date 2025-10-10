Újra hazai pályán játszik az ETO University, fontos két pontot szerezhet

Kiváló formában kezdte az idényt az ETO University Handball Team. Az első három fordulóban a győri együttes legyőzte aktuális ellenfelét, a legutóbbi mérkőzésén azonban kikapott az FTC-Green Collect-től.

Az ETO University hazai pályán szerezhet pontokat.

Fotó: Krizsán Csaba

A győri zöld-fehérek ezen a héten fontos változásról számoltak be: az utánpótlás-válogatott irányító, Fazekas Máté az OTP Bank-Pick Szegedhez igazolt. A Csongrád-Csanád vármegyei csapat két irányítója sérüléssel küzd, így szükség volt az ő azonnali pótlásukra. A klubok megegyeztek, a 19 éves játékos rögtön elutazhatott új csapatához.

Az ETO University pénteki ellenfele gyengébben teljesít

A PLER-Budapest ebben az évadban háromszor kikapott és csak a Komlót tudta legyőzni. Kilvinger Bálint úgy véli, a győzelem kulcsa a védekezés lesz:

Fiatal és tapasztalt játékosok egyaránt megtalálhatók az ellenfelünk keretében, komoly tűzerővel rendelkeznek, és előszeretettel alkalmazzák a hét a hat elleni játékot is. Ehhez koncentrált, fegyelmezett védekezésre és jó egyéni teljesítményekre lesz szükségünk. Bízom benne, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit gyakoroltunk és csapatként lépünk pályára

– áll a klub honlapjára feltöltött nyilatkozatban. A kisalföldi együttes fontos két pontot szerezhet a találkozón, amelyre az előző mérkőzésen elkövetett hibákat kijavítva készültek. Hári Levente szerint komolyan kell venni a PLER-t: