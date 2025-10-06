október 6., hétfő

Kézilabda

47 perce

Megvan az ETO University ellenfele a Magyar Kupa 4. fordulójában

Címkék#kézilabda#Kilvinger Bálint#PLER#Balatonfüredi SC#Magyar Kupa#ETO

A Magyar Kézilabda Szövetség hétfőn kisorsolta a 2025/2026-os férfi Magyar Kupa-sorozat negyedik fordulójának párosításait. Az ETO University Veszprém vármegyei csapathoz látogat.

Kisalföld.hu

A Balatonfüredi KSE lesz az ETO University HT ellenfele a férfi kézilabda Magyar Kupában.

ETO University
Az ETO University Balatonfüredre utazik a Magyar Kupa 4. fordulójában.
Fotó: Krizsán Csaba

A forduló párosításai:

  • Balatonfüredi KSE - ETO University HT
  • NEKA - Csurgói KK
  • Carbonex-Komló - PLER-Budapest
  • FTC-Green Collect - MOL Tatabánya KC
  • Csépe Salgótarjáni SKC (NB I/B) - DEAC (NB I/B)
  • Szigetszentmiklósi KSK - HE-DO B.Braun Gyöngyös

A forduló hivatalos játéknapja 2025. november 5., de a pontos időpont még nem ismert. A sorozatba a 4. fordulóban a Veszprémen és a Szegeden kívül az összes együttes bekapcsolódik. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.  

Kilvinger Bálint tanítványai legközelebb a K&H férfi kézilabda liga 5. fordulójában, hazai közönség előtt lépnek pályára október 10-én 18 órakor. A vendég a PLER-Budapest lesz.

 

